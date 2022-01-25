Размер специальной молодежной стипендии от мэра Краснодара вырастет на 100%

В новом учебном сезоне краснодарские студенты, которым удалось стать стипендиатами, смогут получать увеличенную стипендию. Теперь им будет выплачиваться 4 000 рублей, хотя ранее сумма выплаты составляла чуть более 2 000 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Власти озвучили данное решение в ходе одного из публичных мероприятий, которое проходило в Кубанском государственном аграрном университете. В 2022 году ведущий региональный вуз отмечает со дня своего основания 100-летний юбилей.

Напомним, девять кубанских студентов будут получать от Правительства РФ специальные стипендии. Ежемесячно студенты-стипендиаты могут рассчитывать на выплату 1 440 рублей. Для аспирантов эта стипендия более чем в 2,5 раза выше – около 3 600 рублей. Всего в России, ввиду особых достижений в учебном и научном процессе, указанные премиальные стипендии сможет дополнительно получать 21 студент.

Ранее стало известно, что в Краснодаре жительница Приморского края смогла выиграть квартиру. Приобретая недвижимость у застройщика «ЮгСтройИнвест», женщина была включена в новогодний розыгрыш новой квартиры, в котором она неожиданно победила. Теперь она стала счастливой обладательницей сразу двух квартир.

Источник фото: regionews.ru