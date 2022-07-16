Разработанная компанией Zymo Research среда DNA/RNA Shield инактивирует вирус обезьяньей оспы для безопасного получения и транспортировки образцов

Москва
16 июля 2022

Компания Zymo Research Corp. в сотрудничестве с Институтом вирусологии Университетского медицинского центра Фрайбурга (Германия), представила данные о том, что разработанная компанией транспортная среда DNA/RNA Shield™ полностью инактивировала изоляты вируса обезьяньей оспы.

Данные результаты приобретают особую значимость в настоящий момент, когда число случаев заболевания обезьяньей оспой растет во всем мире, а научное сообщество ведет поиск методов безопасного сбора и транспортировки образцов без нарушения генетической целостности. Наиболее эффективным методом диагностики оспы обезьян является ПЦР, для которого берут мазок с пораженного участка кожи.

Серия продуктов DNA/RNA Shield™ включает устройства для сбора, хранения и транспортировки образцов, которые используются для исследований и при тестировании на инфекционные заболевания. За последнее десятилетие, технология DNA/RNA Shield™ позволила ученым проводить научные исследования инфекционных заболеваний, в том числе в период пандемии COVID-19.

Компания Zymo Research предлагает несколько устройств, которые можно заполнить средой DNA/RNA Shield™, включая востребованный набор для сбора мазков SafeCollect™. Набор для сбора образцов SafeCollect— это удобное решение для самостоятельного забора мазков в домашних условиях. Он содержит тампон для забора образца и запатентованную пробирку с защитной мембраной, которая исключает возможность случайного разлива, контакта или проглатывания стабилизирующей среды.

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