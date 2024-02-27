Разработаны новинки шин для комплектации квадроциклов

На предприятии KAMA TYRES, российского шинного производителя, стартовало производство шин для квадроциклов КАМА QUADRO ATM в четырех новых типоразмерах: 26х12-12, 27х10-12, 27х12-12 и 28х12-12. Новинки уже представлены на российском рынке.

«Мы наблюдаем высокий интерес к линейке квадро шин – данные шины регулярно входят в топ продаж компании. Уверены, что и новинки будут востребованы у любителей езды на квадроциклах», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Линейка шин КАМА QUADRO ATM для квадроциклов имеет направленный рисунок протектора с усиленными блоками и предназначены для передвижения в сложных условиях бездорожья. Резиновая смесь протектора обладает повышенными прочностными характеристиками и спроектирована с учетом эксплуатации в различных дорожных условиях. Шины подходят для езды в условиях бездорожья и на мягких грунтах в климатических зонах при температуре окружающей среды от -45 до +55 °C, в том числе и по снегу.