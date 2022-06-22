Разработчик рассказал о преимуществах новых троллейбусов перед автобусами и электробусами

Технологии
22 июня 2022

«Безусловно, троллейбус сам по себе в разы экологичнее, чем автобус, что особенно важно в крупный или промышленных городах, где вопросы экологии являются одними из наиболее значимых», — рассказали телеграм-каналу «ЯФедеральный» в пресс-службе холдинга «Синара – Транспортные Машины».

Начальник управления по связям с общественностью холдинга Екатерина Годлевская также добавила, что срок эксплуатации троллейбуса за счёт возможности подзарядки батарей от контактной сети больше. Кроме того, по цене троллейбус дешевле электробуса, который является самым дорогим видом городского общественного транспорта.

Новый троллейбус отвечает всем требованиям современности: салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру и влажность в салоне в зимние и летние периоды. Помимо этого, уровень потолка в троллейбусе «Синара» на 80 мм выше, чем у существующих на рынке аналогов. В салоне установлены анатомические кресла с антивандальным покрытием.

В салоне установлены анатомические кресла с антивандальным покрытием. Современная система управления электродвигателем обеспечивает максимальную общую энергоэффективность троллейбуса в среднем на 15% выше, чем у аналогов. Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37, расширенные дверные проемы гарантируют комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров, включая маломобильные группы населения. Для них также предусмотрена функция книлинга – возможность наклона корпуса машины на остановках.

Троллейбус модели Синара-6254 был представлен в ходе ПМЭФ-2022. Холдинг «Синара – Транспортные Машины» уже приступил к производству колесного городского общественного транспорта собственной конструкторской разработки.

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