Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 5 OSTANKINO BUSINESS PARK получил PIONEER

Девелопер PIONEER успешно прошел комплексную проверку и получил от Мосгосстройнадзора разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 5 OSTANKINO BUSINESS PARK, расположенного в Северо-Восточном округе Москвы.

Площадь 12-этажного здания – 22 376 кв. метров, из них более 16 тыс. кв. метров занимают офисные помещения и 1263 кв. метра – ритейл на первом этаже.

Корпус 5 был приобретен крупным ИТ-холдингом ГК «Астра» для размещения своей штаб-квартиры. В здании будут работать более 2000 сотрудников. Выбор резидента в пользу бизнес-парка обусловила качественная среда и удобное сообщение с городом – шаговая доступность общественного транспорта и близость Третьего транспортного кольца.

Напомним, что компания PIONEER – первый частный инвестор, подписавший с Правительством Москвы соглашение в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В OSTANKINO BUSINESS PARK появится более 12 тыс. новых рабочих мест, из них 8 тыс. – по программе МПТ.

OSTANKINO BUSINESS PARK представляет собой шесть 12-этажных корпусов. Архитектурные и планировочные решения проекта разработаны командой UNK Project. Для отдыха планируется благоустроить 3,6 га территории. Проектом также предусмотрена разнообразная инфраструктура, которая будет функционировать в будни и выходные: фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной, супермаркеты, кафе и рестораны, а также точки услуг.