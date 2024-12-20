Развод Яна Абрамова и Алсу. Адвокат бывшего мужа певицы иронично отреагировал на ее слова

Общество
20 декабря 2024

Известная певица Алсу обратилась к бизнесмену Яну Абрамову, который также является ее бывшим мужем. Алсу обратилась к Абрамову с призывом «перестать обижать женщин» на фоне интимного скандала с Анастасией Решетовой.

Ксения Собчак сомневается в искренности певицы. Собчак уверена, что Алсу «переборщила с образом безгрешной страдалицы». По словам Собчак, певица, которая всех уличает во вранье, в этот раз завралась сама, пишет «Экспресс газета».

Артистка обвиняет бывшего мужа в попытках дискредитировать ее в глазах общественности. Следует отметить, что всех расследователей и журналистов Алсу уверенно записывает в фейкометы.

Собчак поддержала адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Яна Абрамова. Добровинский с нескрываемым сарказмом перечислил все то чего якобы лишена Алсу (гражданства Британии, вечеринок на Ибице и др.) попутно намекнув, что она требует миллиарды от бывшего мужа. По его мнению, она напрасно пытается изображать из себя скромницу.

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