Реабилитолог Центра социального обслуживания и медицинской помощи «Реконструкция» рассказал о важности и подходах к реабилитации после инсульта

Издание InvaNews совместно с Центром социального обслуживания и медицинской помощи «Реконструкция» открыли цикл тематических статей о реабилитации пожилых людей. Первая статья посвящена передовым подходам в реабилитации после инсульта и опыту разных стран.

Медицинский эксперт, врач-реабилитолог Центра Бено Чеишвили отметил, что вне зависимости от вида инсульта, реабилитация после него — это длительный и очень важный процесс. От того, насколько она будет успешной, зависит и возвращение пациента к дееспособности, и предотвращения новых поражений головного мозга.

По данным Минздрава в России в последние годы наблюдалось снижение смертности от инсульта. В 2008-2016 годах она снизилась на 45%. По итогам 2019 года больничная смертность от инсультов снизилась на 3,1%. В 2020 году общая заболеваемость населения болезнями системы кровообращения по РФ снизилась на 6,7%. Тем не менее, каждый год в России почти 450 тысяч человек сталкивается с этим опасным заболеванием. И только 8% из тех, кто выжил после инсульта, со временем способны вернуться к работе и прежней активной жизни.

В экспертном материале Бено Чеишвили подробно рассказал о популярных подходах в реабилитации после инсульта на примере Израиля, Словакии, США и России, а также о плюсах реабилитации в нашей стране.

«Несмотря на то, что медицина за рубежом шагнула далеко вперед, клиникам и центрам России удается перенять опыт коллег и даже модернизировать те или иные методы реабилитации.

Кроме того, реабилитация в передовых европейских или западных странах может быть чрезвычайно затратной, в то время как в России предусматриваются различные льготы и квоты от государства, что позволяет существенно снизить затраты на восстановление и вместе с этим добиться отличных результатов», отмечает Бено.

Справка

Центр социального обслуживания и медицинской помощи «Реконструкция» создан в 2012 году и использует современные методики лечения и высокотехнологичное инновационное оборудование.

За основу центра был взят опыт работы аналогичных центров социальной и медицинской реабилитации Израиля и США и адаптирован под российскую систему здравоохранения.

Сейчас центр включает в себя несколько подразделений: центр социально-медицинской реабилитации, психоневрологический интернат, психокоррекционный центр для зависимых людей и хоспис в Московской области. Также под конкретные сложные случае собирается дополнительный консилиум лучших в стране врачей.

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Сайт: happyoldage.ru