Реализацию плана по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I проанализировали в Выборге

Весь 2021 год в России продолжается большой проект по празднованию юбилеев выдающихся исторических личностей нашей страны. В рамках проекта 19 ноября 2021 года в Выборге (Ленинградская область) прошло выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Оно организовано Министерством культуры России при поддержке Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, Выборгского объединенного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Цель мероприятия — анализ реализации Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (в соответствии с Указом Президента РФ от 25.10.2018 № 609), популяризация петровских городов России, содействие сохранению и распространению культурного, научного, военно-исторического наследия Петра I, его влияния на развитие всей Европы.

В Выборгском объединенном музее-заповеднике в здании «Цейхгауз» открылась выставка «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф», отражающая долгий путь Петра к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте. В открытии приняли участие директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко, начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф» Анна Ляшко. На выставке представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ «Петергоф».

Затем прошло пленарное заседание, в котором приняли участие директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры А. Воронко, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия В. Цой, директор ГБУК «Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-заповедник» В. Белоусов, председатель Геральдического совета при Президенте РФ, Заместитель Генерального директора Государственного Эрмитажа Г. Вилинбахов, руководитель Института Петра Великого, заместитель директора СПБ ГБУДПО «Институт культурных программ», руководитель Ассоциации развития Культурного маршрута «Путь Петра Великого» И. Свидерская и другие.

К участию были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.