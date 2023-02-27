Редактор таблиц «Р7-Офис» позволяет создавать сводные таблицы

Как выяснилось, такая функция у решения действительно есть.

Возможность создания сводных таблиц есть в табличном редакторе «Р7-Офис». Для создания и работы со сводными таблицами на панели инструментов есть отдельная вкладка, которая так и называется — «Сводная таблица». Здесь можно создать новую сводную таблицу, макет отчета, подвести промежуточные и общие итоги и многое другое.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.