Регионы получат бюджетные кредиты на сумму 1 трлн руб

Правительство России выделит триллион рублей на бюджетное кредитование регионов в рамках программы «Инфраструктурное меню». Внебюджетные источники на 10,5 трлн руб. пополнят экономику регионов, а в их консолидированные бюджеты поступит 2,2 трлн руб. неналоговых и налоговых средств, говорит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Для регионального развития и роста уровня жизни населения серьезным драйвером станет инвестирование 1 трлн руб. бюджетных кредитов в создание инфраструктурных объектов. По мнению Хуснуллина, эффект от программы будет значительным. Благодаря данным проектам появятся новые рабочие места (520 тыс.), а также будет введено свыше 130 млн кв. м жилья.

В правительстве рассчитывают, что в итоге финансовое обеспечение получат 83 региона, а на выделенные средства удастся построить свыше 900 инфраструктурных объектов.

«Инфраструктурное меню», убеждены специалисты, станет также шансом для субъектов РФ воплотить в жизнь проекты, не реализованные ранее по причине дефицита средств и зависшие на многие годы в различных сферах.