Регистрация на форум «УМНЫЙ ГОРОД» заканчивается!

Общество
6 июля 2022

Успейте стать участником! Осталось 2 дня!

С 14 по 16 июля в Мурманске пройдёт III Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» — главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Организаторами форума выступают – Минстрой и Минцифры России, Правительство Мурманской области. При поддержке: Министерства Энергетики РФ, МЧС России, Министерства Транспорта РФ.

В ходе форума участников ждут насыщенная деловая компания: будут определены главные направления цифрового развития на ближайший год, заключены важные договора на государственном уровне, подведены итоги, представлены новейшие IT-разработки, пройдут мероприятия с участием ключевых компаний рынка, а также молодых специалистов.

В форуме примут представители Правительства России, федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и строительной отрасли, включая таких гигантов, как Ростелеком, Флай Дрон, РИР от Росатом, Каскад, Меркатор, Sitronics Group, Мегафон, МТС и другие.

В настоящее время на форум зарегистрированы представители более 600 компаний. Регистрация на форум закрывается 7 июля.

ОСТАЛОСЬ всего 12 МЕСТ и 2 ДНЯ!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ участия в форуме и РЕГИСТРАЦИЯ: https://forumsmartcity.ru/?gcpc=ef6a3&utm_source=pressuha

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