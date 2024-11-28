Reju и Nouvelles Fibres Textiles наладили сотрудничество для создания экосистемы замкнутого цикла текстильных отходов во Франции 

Reju, компания по регенерации текстиля, и французская компания Nouvelles Fibres Textiles (NFT), специализирующаяся на восстановлении текстиля по окончании срока службы, объявили о сотрудничестве в области сбора и переработки текстильных отходов для формирования экосистемы замкнутого цикла во Франции. Компания NFT будет поставлять вторичное сырье, полученное из использованного или неиспользованного отработанного текстиля, компании Reju для переработки и производства регенерированного материала Reju Polyester.

Компании Reju и NFT будут сотрудничать в целях расширения инфраструктуры сбора и переработки швейных и текстильных отходов из потребительских и промышленных источников. Это сотрудничество также позволит обеспечить открытую цепочку поставок и гарантировать 100%-ную отслеживаемость перерабатываемых материалов.

Компания Reju развивает инфраструктуру для сбора текстильных отходов и масштабной их регенерации, начиная с полиэстера. Ожидается, что конечный продукт — Reju Polyester™ — обеспечит сокращение углеродного следа на 50 % по сравнению с первичным полиэстером, при этом циклы регенерации не ограничены. Первый демонстрационный завод Reju — Regeneration Hub Zero — уже готов к работе во Франкфурте, Германия, и будет введен в эксплуатацию для производства ПЭТ Reju в 2025 году.

Материалы, поставляемые компанией NFT, будут перерабатываться на новом регенерационном заводе Regeneration Hub Zero во Франкфурте, Германия, и будущих регенерационных заводах Reju в Европе.

Компания NFT и ее партнеры открыли уникальный полупромышленный объект и научно-исследовательский центр по переработке текстиля в ноябре 2023 года. Пилотная линия впервые сочетает автоматизированные технологии сортировки Pellenc ST с линиями раздирания Andritz для переработки больших объемов промышленных и потребительских текстильных отходов, устранения жестких точек и превращения материала в волокно промышленного класса и сырье для новых технологий переработки, таких предлагаемая компанией Reju. Компания NFT также поставляет вторичное сырье для разных отраслей промышленности, включая производство нетканых материалов, изоляции, композитных материалов, пластмасс и других текстильных изделий.

Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju, отметил: «Компании Reju и Nouvelles Fibres Textiles используют инновации и сотрудничество для ускорения перехода к текстильной экосистеме замкнутого цикла. Это ценное партнерство демонстрирует нашу общую приверженность решению проблемы текстильных отходов и разработке новых методов использования ресурсов, доступных нам в рамках местных цепочек поставок. Поскольку сбор текстильных отходов становится обязательным в Европейском союзе с 2025 года*, нам необходимы масштабируемые системы и партнерские связи для переработки собранных отходов, чтобы они не попадали на свалки и не сжигались. Компании Reju и NFT вместе создают технологию и инфраструктуру для регенерации и повторного использования материалов в разных отраслях и изменения характера использования наших ресурсов».

Эрик Боэль (Eric Boël) и Этьен Виро (Etienne Wiroth), содиректоры Nouvelles Fibres Textiles, отмечают: «После 6 лет исследований и совместной работы компания Nouvelles Fibres Textiles теперь готова сотрудничать с профессионалами, которым необходима переработка текстиля. У нас есть готовое инновационное решение, которое превращает гетерогенные отработанные текстильные отходы в высококачественное однородное сырье, обеспечивая при этом их отслеживаемость. Наше партнерство с компанией Reju прокладывает путь для всей отрасли: обеспечивающей замкнутый цикл, более локальной, менее углеродоемкой отрасли с более развитым сотрудничеством»