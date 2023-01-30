Ректор КубГТУ рассказал о подготовке к 105-летнему юбилею вуза

Исполняющий обязанности КубГТУ профессор Михаил Барышев в интервью РИАФАН рассказал о работе вуза, достигнутых результатах и планах на будущее. Университет в этом году отмечает 105-летие, КубГТУ является ведущим вузом Краснодарского края и выпускает высококвалифицированных специалистов. Михаил Барышев рассказал, что в КубГТУ налажено международное сотрудничество с университетами стран ближнего зарубежья, в частности ю, Казахстана и Киргизии.

Планируются также совместные проекты с вузами Беларуси и расширение взаимодействия с университетами Индии, Китая и др. Отвечая на вопрос о проектной деятельности, Михаил Барышев отметил, что число студентов, вовлеченных в проектную деятельность, растет с каждым годом. Поскольку в университете для этого создаются все условия. Как, например, защита диплома по своему стартапу. Кроме того, выпускники успешно трудоустраиваются, благодаря тому, что в процессе реализации своих стартапов и прохождения практики, находятся в тесном взаимодействии с потенциальным работодателями. Также исполняющий обязанности руководителя КубГТУ рассказал о разработках ученых вуза, поученных ими наградах и масштабных проектах, реализованных на базе университета. И.о. ректора КубГТУ убеждён, что университет с уверенностью смотрит в будущее и его вклад в научно-технологическое развитие региона и страны всегда был значителен и останется таковым.