У генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Кента Хьюза есть план и терпение для его реализации. Поклонники и средства массовой информации могут критиковать, не соглашаться или даже не любить этот план, но нельзя отрицать, что каждое решение имело смысл, если они предполагают максимизацию активов и последующую рекультивацию проекта. Смогут ли «Хабс» выйти в плей-офф? На этот вопрос лучше всего ответят профессионалы, предоставляющие прогнозы на нхл.

Будет десятка лучших игроков драфта, несколько игроков первого раунда, молодые многообещающие перспективные игроки и даже торговые ценности игроков состава НХЛ, которые не входят в ядро. Таким образом, речь идет о максимальном увеличении глубины пула потенциальных клиентов. Не каждый игрок сможет попасть в состав «Канадиенс», а другие, возможно, не возлагают больших надежд на получение законной возможности доказать свою ценность. Именно эти активы становятся джокером и могут быть превращены во что-то большее.

Прежде чем Хьюз сможет сделать ставку на культуру, способствующую новой подотчетности. Это важно для индивидуального развития игрока. Перспективу необходимо будет взращивать в среде, в которой игрокам комфортно. Вот почему так важно создавать командную культуру, а созданная ими среда помогает игрокам взять на себя ответственность за свое развитие. Из этой области и тот факт, что Хьюз не занимается распродажей, отказываясь от своих ветеранов — ведь они могут стать наставниками проспектов.