«Renaissance: Фильм Бейонсе» будет показан в мировых кинотеатрах в декабре

Parkwood Entertainment и AMC Entertainment объявили о начале показа компанией AMC Theatres Distribution фильма о феноменально успешном мировом туре Бейонсе «RENAISSANCE WORLD TOUR» в мировых кинотеатрах.

«RENAISSANCE: ФИЛЬМ БЕЙОНСЕ» рассказывает о мировом туре «RENAISSANCE WORLD TOUR», начиная с первого шоу в Стокгольме, Швеция, и заканчивая торжественным закрытием в Канзас-Сити, Миссури. Он повествует о планах Бейонсе, ее тяжелой работе, вовлеченности во все аспекты производства, о ее творческом подходе и цели создать наследие и довести свое ремесло до совершенства. Невероятное выступление Бейонсе во время мирового тура «RENAISSANCE WORLD TOUR», получившее невиданное ранее признание международных и американских СМИ, стало настоящим «святилищем» свободы, поддержки и всеобщей радости. Его максималистская постановка собрала более 2,7 миллионов поклонников со всего мира, которые пересекали океаны, чтобы стать частью клуба «RENAISSANCE» и насладиться шоу. Теперь миллионы кинозрителей в своем городе смогут примут участие в «Параде радости» (Joy Parade), грандиозной танцевальной вечеринке, воспевающей право каждого быть самим собой.

Театрализованное концертное представление будет показано на экранах кинотеатров тысячам кинолюбителей. Официальный кинопоказ RENAISSANCE пройдет в США, Канаде и Мексике, начиная с пятницы, 1 декабря 2023 г. Перечень других городов мира, в которых будет показана картина, будет объявлен позже.

Показ представления будет проходить по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям не менее четырех недель. При этом каждый день запланировано по несколько сеансов. Начальная цена билета на все стандартные киносеансы в США составит 22 доллара без учета налогов; RENAISSANCE будет также доступен в формате IMAX в AMC и Dolby Cinema в AMC и на других брендовых широкоформатных экранах премиум-класса.