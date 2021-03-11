ResearchView: как с помощью UX-тестирования снизить издержки при запуске продукта

Одной из актуальных задач для современных компаний является понимание, как услуга или продукт будут работать в реальном мире для реального потребителя. В связи с этим существуют UX-исследования, которыепредполагают изучение потребностей клиента, как он фактически относится к тому или иному продукту.

Агентство маркетинговых исследований ResearchView занимается проведением UX-исследований, целью которых является помощь бизнесу в экономии средств или получении прибыли посредством проверки продуктовых гипотез. Оценка позволяет понять, как именно улучшить свой сервис, определить, будет ли востребован новый продукт или нет.

Существует несколько основных методов, которые с успехом применяют UX-исследователи. Среди них можно выделить интервью, юзабилити-тестирование, фокус-группы и онлайн-опросы. Интервью является базовой методикой, которая предполагает беседу с респондентом по поводу предмета исследования и, как правило, проводится на начальном этапе разработки продукта.

С помощью UX-тестирования удается выявить проблемы прежде, чем продукт или сервис будет выпущен на рынок. Перед респондентами ставятся задачи, моделирующие реальное пользование продуктом/ сервисом, что позволяет отследить и зафиксировать все возникающие сложности и отклонения от задуманного разработчиками сценария.

Фокус-группы имеют неоспоримое преимущество перед другими методами за счет групповой динамики обсуждения и скорости тестирования, что позволяет за считанные дни доработать сырую концепцию в финальный продукт/ сервис, а метод онлайн-опросов незаменим для оцифровки выявленных на качественных этапах исследования данных, и получения репрезентативных данных по всей ЦА, с учетом и в разрезе социально-демографических, поведенческих и других особенностей.

Все методы исследований делятся на два типа – количественные и качественные исследования. Качественная методология позволяет выявить и сформулировать гипотезы исследования и получить ответ на вопрос почему, о причинах того или иного поведения потребителей. Количественные методы – это все то, что отвечает на вопрос сколько и измеряется в цифрах. Полученная информация крайне важна для принятия стратегических решений по продукту/ сервису, т.к. репрезентативна и отражает реальное мнение опрашиваемой целевой аудитории. От того, насколько хорошо бизнес понимает конечного потребителя, зависит уровень удовлетворенности клиентов, а также сокращение издержек на редизайн. Для получения дополнительной информации обращайтесь в агентство Дайнемик Коммуникейшнс / Dynamic Communications по адресу http://dynamicmoscow.com