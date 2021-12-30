Решение Panasonic позволит предотвращать кибератаки

Технологии
30 декабря 2021

Представить систему безопасности, предотвращающую кибератаки и захват управления над подключаемыми автомобилями, намерена японская корпорация Panasonic. Решение крайне актуально, так как становится все больше автопилотируемых и подключаемых к Интернету транспортных средств, которые уязвимы перед хакерами.

Анонсируемая система возьмет под контроль установленное в подключенных к Интернету автомобилях программное обеспечение и будет сообщать о попытках взлома и нетипичном поведении. Круглосуточно отслеживать работу системы будут специальные группы сотрудников на стороне Panasonic и автопроизводителей.

Предполагается, что команды разработчика и производителя будут взаимодействовать как в сборе информации, так и в обновлении автомобильной системы. Специалисты Panasonic отмечают: для предотвращения атаки извне установленное программное обеспечение можно обновлять удаленно. Центр наблюдения сможет обслуживать автомобили с одинаковой эффективностью и в Японии, и за рубежом.

Компания будет сотрудничать с ИТ-компаниями, отметил представитель Panasonic, чтобы предустановленная система управления кибербезопасностью стала отраслевым стандартом.

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