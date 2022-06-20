Решение RevBits Endpoint Security удостоено премии Fortress Cybersecurity Award 2022

Компания RevBits, являющаяся единым поставщиком инструментов кибербезопасности для корпоративных оконечных устройств, облачных и локальных систем, сегодня объявила о получении премии Fortress Cybersecurity Award 2022 в номинации лучшее средство обнаружения угроз безопасности оконечных устройств за свое решение RevBits Endpoint Security в соответствующей категории продуктов и услуг. Премия Fortress Cybersecurity Award, организуемая Business Intelligence Group, призвана выявлять поощрять ведущие мировые компании и продукты, работающие над защитой данных и электронных активов от угроз.

Компания RevBits получила премии в следующих номинациях:

Fortress Cybersecurity Award 2022: Продукты или услуги / обнаружение угроз безопасности оконечных устройств Решение для обнаружения угроз на оконечных устройствах RevBits Endpoint Security

Fortress Cybersecurity Award 2022 — финалист премии Система управления привилегированным доступом Privileged Access Management от RevBits



«Наша компания — разработчик программного обеспечения по кибербезопасности — нацелена на предоставление клиентам современных и надежных решений для улучшения их положения в области безопасности, — заявил глава RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Для нас очень ценно получить награду за наше решение по обеспечению безопасности оконечных устройств и признание Fortress за наш продукт по управлению привилегированным доступом. Благодаря совместным усилиям наших команд разработчиков и плану технологического развития, разработанному главным техническим директором Муктеба Челиком (Mucteba Celik), мы продолжим совершенствовать и развивать наши решения для обеспечения клиентов высококлассными средствами обнаружения, блокировки, реагирования и контроля».

«Решение для обеспечения безопасности конечных точек является одним из ключевых продуктов нашего набора корпоративных решений, — заявил г-н Челик. — Рынок систем обеспечения безопасности оконечных устройств отличается высокой конкуренцией, и признание Fortress — это для нас большая честь. Наши усилия по разработке решения для оконечных устройств были сосредоточены на обеспечении 100-процентной точности обнаружения с нулевыми ложными положительными результатами. Мы добились значительных успехов в создании наиболее эффективного решения для обеспечения безопасности, обнаружения и реагирования на угрозы на оконечных устройствах. Например, мы разработали антируткит-систему для защиты от вредоносных атак на уровне ядра, которой был присвоен патент в США».

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая комплексное обеспечение кибербезопасности, предлагает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Штаб-квартира RevBits находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк). Компания также имеет представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия).