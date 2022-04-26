Ретроавтомобили разных марок и эпох приняли участие в ралли на Кубок РАФ в Москве

17 апреля в Москве прошло ралли «На семи холмах» на ретроавтомобилях, которое проводит Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) при участии АО «Гостиный двор» и ART MOSCOW, и которое является первым этапом национальной серии официальных соревнований на классических автомобилях.

В соревновании за Кубок РАФ приняли участие более 60 экипажей на ретроавтомобилях отечественных и иностранных марок разных эпох и стилей – от изысканных Rolls Royce, Bentley, Mercedes до советских классических автомобилей «Волга», «Москвич» и «Жигули». В числе участников – коллекционеры ретроавтомобилей, автомобильные историки и журналисты, артисты, бизнесмены и выдающиеся спортсмены современности, участвовавшие во многих европейских соревнованиях, таких как ралли Монте-Карло, легендарных Mille Miglia, Targa Florio, Gran Premio Nuvolari.

Маршрут ралли «На семи холмах» определялся его главной темой – знакомством с местами и уголками Москвы, вдохновившими русских и советских художников на создание великих полотен. По заданию организаторов соревнований участники должны были найти и сфотографировать городские пейзажи, совпадающие с полотнами мастеров живописи. Путь экипажей пролегал по историческим улицам Замоскворечья и завершился на территории культового пространства Винзавода.

Победителями первого этапа ретроралли «На семи холмах» стали семейные экипажи – первое место в Кубке РАФ в зачете АБСОЛЮТ заняли Мария и Антон Золотовы; победителями в Кубке Гран Тур стали Екатерина и Дмитрий Бездетные.

Это первое из шести соревнований Комитета классических автомобилей РАФ, которые пройдут в этом году в нескольких городах России.

Кубок РАФ и Кубок Гран Тур давно уже завоевали статус самых престижных, ярких, привлекательных ралли. Это самое авторитетное соревнование на классических автомобилях на территории Российской Федерации.

На фотографии: Ралли классических автомобилей 2022 Ралли классических автомобилей 2022