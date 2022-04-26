Ретроавтомобили разных марок и эпох приняли участие в ралли на Кубок РАФ в Москве

Общество
26 апреля 2022

17 апреля в Москве прошло ралли «На семи холмах» на ретроавтомобилях, которое проводит Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) при участии АО «Гостиный двор» и ART MOSCOW, и которое является первым этапом национальной серии официальных соревнований на классических автомобилях. 

В соревновании за Кубок РАФ приняли участие более 60 экипажей на ретроавтомобилях отечественных и иностранных марок разных эпох и стилей – от изысканных Rolls Royce, Bentley, Mercedes до советских классических автомобилей «Волга», «Москвич» и «Жигули». В числе участников – коллекционеры ретроавтомобилей, автомобильные историки и журналисты, артисты, бизнесмены и выдающиеся спортсмены современности, участвовавшие во многих европейских соревнованиях, таких как ралли Монте-Карло, легендарных Mille Miglia, Targa Florio, Gran Premio Nuvolari.

Маршрут ралли «На семи холмах» определялся его главной темой – знакомством с местами и уголками Москвы, вдохновившими русских и советских художников на создание великих полотен. По заданию организаторов соревнований участники должны были найти и сфотографировать городские пейзажи, совпадающие с полотнами мастеров живописи. Путь экипажей пролегал по историческим улицам Замоскворечья и завершился на территории культового пространства Винзавода.

Победителями первого этапа ретроралли «На семи холмах» стали семейные экипажи – первое место в Кубке РАФ в зачете АБСОЛЮТ заняли Мария и Антон Золотовы; победителями в Кубке Гран Тур стали Екатерина и Дмитрий Бездетные.

Это первое из шести соревнований Комитета классических автомобилей РАФ, которые пройдут в этом году в нескольких городах России.

Кубок РАФ и Кубок Гран Тур давно уже завоевали статус самых престижных, ярких, привлекательных ралли. Это самое авторитетное соревнование на классических автомобилях на территории Российской Федерации.

На фотографииРалли классических автомобилей 2022 Ралли классических автомобилей 2022

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