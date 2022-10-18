RevBits EPS достиг максимального рейтинга обнаружения при тестировании ICSA Labs за 3-й кв

Компания RevBits объявила о том, что ее продукт RevBits Endpoint Security (RevBits EPS) достиг идеального рейтинга обнаружения в 100% в рамках тестирования ICSA Labs Advanced Threat Defense (независимое подразделение Verizon) за 3-й квартал 2022 года с нулевой долей ложноположительных результатов.

Тестирование проводилось в соответствии с протоколом Advanced Threat Detection (ATD), разработанным для оценки средств обеспечения защиты компьютеров от новых и малоизвестных угроз в виде вредоносных программ и тестирования на безобидных приложениях на предмет ложноположительных результатов. Было выполнено более 628 тестовых прогонов, содержащих вредоносные образцы, и 579 прогонов с безобидными приложениями. Проверка велась в течение 34 дней подряд.

«Общий уровень обнаружения составил 100% при нулевой доле ложноположительных результатов, а значит, RevBits EPS явно превысил пороговый уровень в 75%, достижение которого является условием прохождения сертификации, — отметил Муктеба Челик, главный технический директор RevBits. — Мы невероятно довольны этими результатами. Мы хотели найти самые требовательные из доступных сертификационных испытаний на безопасность оконечных устройств, и именно поэтому мы выбрали ICSA Labs. Эти результаты говорят красноречивее всяких слов о качестве и возможностях нашего продукта. Мы хотим, чтобы наше решение останавливало любые вредоносные программы, не обременяя администраторов системы ложноположительными результатами».

«Сохранение этого сертификата имеет важное значение для нашей компании и наших клиентов, — заявил генеральный директор RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Вредоносное ПО и программы-вымогатели необходимо искоренить, а одним из приоритетов RevBits является помощь в защите организаций всех типов и размеров. Наше решение для обеспечения безопасности оконечных устройств позволяет достигнуть этой цели, что, безусловно, вызывает у нас чувство гордости».

RevBits Endpoint Security также обладает мощным функционалом устранения рисков и криминалистики в рамках модуля Detection and Response (EDR). Для обеспечения улучшенной защиты RevBits EPS включает в себя запатентованную в США технологию защиты от атак на уровне ядра.