RevBits объявлена победителем премии Global InfoSec Awards в нескольких номинациях

Компания RevBits, являющаяся единым поставщиком средств кибербезопасности для корпоративных оконечных устройств, облачных и локальных систем, с объявила о получении пяти наград от журнала Cyber Defense Magazine (CDM), ведущего издания в области цифровой информационной безопасности.

Компания RevBits рада получить следующие награды:

Премия Global InfoSec Award 2022 – Компания года среди поставщиков решений безопасности следующего поколения Компания RevBits LLC

Премия Global InfoSec Award 2022 – Лучший продукт в категории безопасность оконечных устройств Решение для обеспечения безопасности оконечных устройств RevBits Endpoint Security

Премия Global InfoSec Award 2022 – Компания на слуху в категории расширенного обнаружения и реагирования (XDR) Платформа Cyber Intelligence RevBits

Премия Global InfoSec Award 2022 – Самое инновационное решение в категории управления привилегированным доступом (PAM) Система управления привилегированным доступом Privileged Access Management компании RevBits

Премия Global InfoSec Award 2022 – Передовое решение в категории «нулевое доверие» (Zero Trust) RevBits Zero Trust Network



«Мы очень рады получить несколько самых престижных и ценных наград в области кибербезопасности от журнала Cyber Defense Magazine, независимого поставщика новостей и информации в сфере кибербезопасности. Учитывая напряженную конкуренцию и участие лучших судей, которые являются ведущими экспертами по информационной безопасности со всего мира, мы особенно довольны результатом, — заявил генеральный директор компании RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Перефразируя слоган нашей рекламной кампании «Мечта каждого CISO», можно сказать, что получение этих пяти наград, четырех наград за продукцию и одной награды для нашей компании, это «Мечта каждого CEO»».

«Компания RevBits воплощает в себе три основных качества, которые члены жюри ожидают увидеть у победителя. Понимание угроз завтрашнего дня сегодня; предоставление экономически эффективных решений; внедрение неожиданных инноваций, которые могут способствовать снижению киберугроз с тем, чтобы организации могли предупредить следующую атаку», — заявил издатель журнала Cyber Defense Magazine Гари С. Милиефски (Gary S. Miliefsky).

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая комплексное обеспечение кибербезопасности, предлагает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Штаб-квартира RevBits находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк). Компания также имеет представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия).