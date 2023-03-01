Результаты олимпиады «Учи.ру» станут доступны в МЭШ

Москва
1 марта 2023

Опубликованы результаты олимпиад «Московской электронной школы» (МЭШ), проводимой в режиме онлайн для учащихся 1-9 классов на образовательной платформе «Учи.ру». В 2022 году в этих соревнованиях приняли участие 250 тыс. учащихся, сообщает «Независимая газета».

По словам директора ГАУ «Центр цифровизации образования» Евгения Комаренко, пополнение цифрового портфолио из подсистем МЭШ производится автоматически – информация размещается операторами профильных учреждений, школы и самими пользователями. Организаторы, однако, на этом не останавливаются, продолжают развивать портфолио учащихся. А с недавних пор с данными о результатах олимпиад онлайн-платформы «Учи.ру» можно ознакомиться в «Портфолио учащегося». Одним из ключевых направлений развития МЭШ продолжают оставаться инициативы по интеграции с крупнейшими российскими образовательными платформами.

Благодаря партнерским отношениям «Учи.ру» с МЭШ родителям и учителям стало значительно проще быть в курсе успехов детей. Ощутимо облегчен доступ к единому портфолио и самих учащихся.

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