Результаты олимпиады «Учи.ру» станут доступны в МЭШ

Опубликованы результаты олимпиад «Московской электронной школы» (МЭШ), проводимой в режиме онлайн для учащихся 1-9 классов на образовательной платформе «Учи.ру». В 2022 году в этих соревнованиях приняли участие 250 тыс. учащихся, сообщает «Независимая газета».

По словам директора ГАУ «Центр цифровизации образования» Евгения Комаренко, пополнение цифрового портфолио из подсистем МЭШ производится автоматически – информация размещается операторами профильных учреждений, школы и самими пользователями. Организаторы, однако, на этом не останавливаются, продолжают развивать портфолио учащихся. А с недавних пор с данными о результатах олимпиад онлайн-платформы «Учи.ру» можно ознакомиться в «Портфолио учащегося». Одним из ключевых направлений развития МЭШ продолжают оставаться инициативы по интеграции с крупнейшими российскими образовательными платформами.

Благодаря партнерским отношениям «Учи.ру» с МЭШ родителям и учителям стало значительно проще быть в курсе успехов детей. Ощутимо облегчен доступ к единому портфолио и самих учащихся.