Результаты «Всероссийского экономического диктанта» обсудили представители экономического сообщества

В Конгресс-холле Вольного экономического общества России состоялось заседание, посвященное реформе экономического образования. Заседание завершило Общероссийское собрание по реформе экономического образования и подвело итог многоступенчатой общероссийской дискуссии о трендах и содержании реформы с учетом вызовов и задач, стоящих перед экономикой России.

В дискуссиях Собрания приняли участие специалисты со всей страны — представители образовательного сообщества, в том числе ректоры экономических вузов и деканы профильных факультетов, ведущие экономисты, академические ученые, представители органов государственной власти и делового сообщества, общественных институтов.

Среди основных задач реформирования отечественного экономического образования эксперты назвали эффективную реализацию научного и исследовательского потенциала молодых людей. Участники заседания высоко оценили результаты образовательного проекта «Всероссийский экономический диктант», реализованного в 2022 году ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и ряда партнеров, отметив его как один из важнейших источников актуальных знаний об уровне экономической грамотности и активности молодежи.

Юрий Лужков много времени посвящал экономической аналитике, и Фонд работает над тем, чтобы его труды на эту тему, полезные нынешним и будущим поколениям экономистов России, были доступны широкой публике. Фонд поддерживает образовательные проекты ВЭО России, директор Фонда Геннадий Теребков в ходе заседания напомнил, что «инициативы по повышению экономической грамотности людей всегда получали активную поддержку Юрия Михайловича. Он внес значительный вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов; неоднократно отмечал, что “отечественная экономическая наука осталась брошенной”, и указывал, что “обязательным условием выхода из кризиса является поддержка государством экономической науки, отраслевой экономики и инвестиции в главнейший ресурс – молодых специалистов, повышение качества экономического образования”».

Президент Вольного экономического общества России, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов подчеркнул, что аналитические отчеты, которые эксперты составляют по результатам Всероссийского экономического диктанта, показывают, что проект «мотивирует молодых людей расширять свой экономический кругозор, исследовать, как устроена экономическая жизнь страны», а также, что «экономическое воспитание следует начинать со школьной скамьи».

Эксперты Собрания определили, что основными направлениями реформирования отечественного экономического образования должны стать: обновление содержания образовательных программ, внедрение практико-ориентированного подхода в образовательный процесс, повышение квалификации преподавателей на регулярной основе, более активное использование инновационных технологий в образовании и кратное увеличение его финансирования – соответствующее экспертное заключение будет направлено в органы государственного управления.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, связанную с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности в России. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. Его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.

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