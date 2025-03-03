Richmind объявил о начале строительства объектов недвижимости премиум-класса в ОАЭ

Richmind, девелопер премиум-класса, специализирующийся на ультранишевых продуктах в сфере недвижимости, и флагманская бизнес-вертикаль Richmind Holding, объяви о своем выходе на рынок ОАЭ, представляя революционное видение премиальной недвижимости. Компания Richmind, расположенная на пересечении искусства, природы и дизайна, намерена зарекомендовать себя как крупный игрок в сегменте ультранишевой недвижимости.

На мероприятии в Atlantis The Royal, организованном генеральным директором Richmind г-ном Мохаммедом Рафи, бренд был представлен в присутствии высокопоставленных лиц и VIP-персон.

«Мы заново вводим концепцию премиум-класса, пересматривая эксклюзивность и переосмысливая архитектурное совершенство. Мы не просто строим сооружения, мы создаем шедевры. Для нас это выходит за рамки бизнеса или прибыли, мы создаем наследие, которое сохраняется. Сотрудничество с Zaha Hadid Architects является огромной гордостью, но в большей степени подтверждением наших ценностей. Как и в нашем случае, их преданность истинному мастерству и индивидуальному дизайну подняли их на те высоты, которых они достигли», говорит Мохаммед Рафи, генеральный директор Richmind.

В этом году Richmind выведет на рынок более 1000 единиц. В рамках своего амбициозного плана запуска первый проект Richmind будет запущен в ближайшее время в сотрудничестве с известной компанией Zaha Hadid Architects, расположенной на престижном острове Аль-Марджан, Рас-Аль-Хайма.

Архитектор Абдулла аль-Абдули, генеральный директор Marjan, сказал: «Остров Аль-Марджан был концептуализирован, чтобы предложить роскошную жизнь на набережной в премиальном месте для отдыха и развлечений. Мы рады приветствовать ведущего застройщика Richmind, чей флагманский проект в сотрудничестве со всемирно известной компанией Zaha Hadid Architects, несомненно, добавит очарования нашему знаменитому острову. Ориентация Richmind на создание долгосрочной ценности согласуется с нашей приверженностью повышению уровня жизни инвесторов и жителей Рас-эль-Хаймы».

«Наше партнерство с Richmind было установлено в результате бесчисленных часов сотрудничества и творческих исследований, которые привели нас общему видению. Наша команда выделила время на изучение деталей проекта, вдохновляясь красивым ландшафтом местоположения и впитывая потребности клиента на рынке, чтобы придумать шедевральный дизайн, который станет жемчужиной на этом прекрасном острове», — говорит Кристос Пассас, директор по дизайну Zaha Hadid Architects.

Смешанная жилая недвижимость, переопределяющая жизнь на набережной, предложит сочетание квартир, вилл, дуплексов и пентхаусов премиум-класса. Здесь также появятся всемирно известные бренды пляжных клубов и спа-центров, а также знаменитые кулинарные концепции в самой высокой точке строения, в окружении первого и единственного панорамного бассейна Рас-эль-Хаймы на 360°, откуда открываются одни из лучших видов на остров Аль-Марджан.