Риэлтор Алексей Борисович: интересные факты о жилье в Сингапуре

Сингапур неслучайно привлекает внимание со стороны инвесторов со всего мира. Это экономически успешная страна, которая к тому же постоянно улучшает свои показатели. Риэлтор Алексей Борисович нередко консультирует людей, которые задумываются о покупке жилья в Сингапуре. Он поделился интересными фактами о недвижимости в этой стране.

Проявляйте бдительность

В Сингапуре нередко можно встретить предложения о продаже жилья от банкротов, однако об этом важном нюансе покупатели узнают уже после сделки, когда суд ее аннулирует. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно тщательно проверять собственника.

При этом законно приобрести недвижимость у банкрота все-таки возможно. Главное, чтобы деньги были перечислены не собственнику, а его финансовому управляющему, который распоряжается имуществом должника. Если полученные средства будут направлены на исполнение финансовых обязательств, то у суда не возникнет претензий к покупателю.

Удаленная покупка

Жилье в Сингапуре крайне востребовано, однако далеко не все инвесторы имеют время, чтобы лично присутствовать при оформлении сделки. Местные агентства недвижимости адаптировались под них и уже давно предлагают возможность дистанционной покупки. Для этого нужно составить доверенность и нотариально заверить ее, а затем отправить сингапурским риэлторам. Они проведут сделку от вашего имени, а вам даже не придется тратить время на перелеты. Кроме того, можно также дистанционно доверить им поиск арендатора для приобретенного объекта.

Лояльность сингапурских банков

В этой стране покупка недвижимости иностранцем — обычное явление. Поэтому банки готовы к сотрудничеству с зарубежными инвесторами. Они предлагают достаточно выгодные условия: иностранные клиенты могут рассчитывать на низкую процентную ставку — около 1 %. Банки предоставляют ипотеку на срок до 35 лет (однако это зависит от того, каков возраст заемщика). Клиенты могут получить до 80 % от стоимости приглянувшегося объекта.

Особенности владения

Квартиры в Сингапуре фактически не продаются, а сдаются в длительную аренду — на 100 лет. Срок отсчитывается с момента ввода здания в эксплуатацию. Если первый собственник решит продать квартиру через 15 лет, то срок владения для второго составит 85 лет. Когда срок истекает, дом сносят и строят на его месте новый.

Риэлтор Тимощук Алексей Борисович из Екатеринбурга рекомендует не медлить с приобретением недвижимости в Сингапуре. Жилье здесь крайне востребовано, поэтому стоит поторопиться, пока другие инвесторы не скупили лучшие объекты.