RIVERSONG официально вышел на российский рынок

RIVERSONG, мировой бренд, известный своими дружественными пользователю гаджетами и передовыми технологиями, объявил о своем официальном выходе на российский рынок.

Первые продажи продукции бренда стартуют во второй половине ноября на Ozon, крупнейшей российской площадке электронной коммерции.

RIVERSONG

Начальный ассортимент товаров будет включать разнообразные цифровые аксессуары, включая внешние накопители (пауэрбанки), зарядные устройства, кабели передачи данных и автомобильные аксессуары. Впоследствии RIVERSONG увеличит предлагаемый ассортимент за счет разнообразных смарт-устройств, таких как наушники True Wireless Stereo (TWS), смарт-часы, ноутбуки и планшеты, еще больше расширив свое присутствие на рынке.

Динамично развивающийся российский рынок представляет для RIVERSONG потрясающие возможности. Обладая надежной экономикой и диверсифицированной потребительской базой, Россия представляет прекрасные возможности для роста и развития. С большой долей уверенности можно сказать, что продукты высочайшего качества найдут отклик у российских потребителей, которые известны своей разборчивостью и любовью к совершенству. Потенциал российского рынка представляет для RIVERSONG безграничные возможности, и компания имеет серьезные намерения занять существенную его долю.