Роберт Кочарян: люди, пришедшие к власти, продолжают бить по основам государственности Армении и Арцаха

Год назад Роберт Кочарян, бывший президент Армении, обратился к своим соотечественникам на своей официальной странице в Facebook. Он уверен, что смертей и кровопролития можно было бы избежать! Сегодня это письмо становится еще актуальнее. Почему же год назад действующие власти не обратили на это внимание? Уже тогда его беспокоила дальнейшая судьба армянского народа и жителей Нагорного Карабаха. Он считает, что спорная территория сугубо армянская, и понимает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном рано или поздно перерастет в активную фазу. Провокации, одностороннее обсуждение проблемы продолжается.

Чтобы противостоять вызовам внешних посредников, жители Армении и Карабаха должны встретиться и подумать, как жить дальше. Миролюбивые идеи, предложенные представителями других государств, не всегда подходят армянам, сообщает Panorama.am.

В самой Армении существуют споры и протестные движения. Все это не приводит к единству населения и росту его духовной силы. Патриотическое воспитание в стране оставляет желать лучшего. Целые поколения оставались в стороне, сами армяне находились под влиянием внешних сил и плохо знают свою историю.

Бывший президент Армении в своем выступлении призвал население работать на защиту армянской государственности, национальных интересов и единства народов.

Он мотивирует армян к поиску своего пути в рамках сотрудничества с соседями, но не отказываться от родины. Однако экс-президент не учёл, что для сохранения территории необходимо не только вести идеологические войны, но и укреплять армию. А в последнее время видно, что армянская армия на фоне других слаба и беззащитна.

Укрепление армии и правильное патриотическое воспитание молодежи, по словам Р. Кочаряна, помогут сохранить независимость Армении и Карабаха.

В праздничный день Кочарян полон сил и идей, считает, что скоро вернется в большую политику и поможет Армении отстоять свою государственность.