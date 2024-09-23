Активистки запустили кампанию «Чего хотят девушки» и призвали мировых лидеров обратить внимание на их требования на Саммите будущего

Мир
24 сентября 2024

Более 50 молодых женщин со всего мира, включая лауреата Нобелевской премии Малалу Юсуфзай (Malala Yousafzai), собрались в Нью-Йорке, чтобы привлечь мировых лидеров к ответу за неспособность уделить приоритетное внимание девушкам и молодым женщинам на предстоящем Саммите будущего. Группу поддерживает выступающая за права девушек коалиция некоммерческих организаций, учреждений и фондов, которая сформулировала требования девушек.

На митинге перед зданием штаб-квартиры ООН, рядом с макетами мировых лидеров, выполненных в натуральную величину и иронично одетых как «девушки-эксперты», активистки выступили с посланием: в вопросе о том, какого будущего хотят для себя девушки, более всего компетентны не мировые лидеры, а они сами. 

Говорит 19-летняя Эйлюль Эрчин (Eylül Erçin) из Турции: «Прошло то время, когда к девушкам и молодым женщинам относились как к чему-то второстепенному. Лидеры должны вовлечь нас в разработку основополагающих принципов общественных процессов, гарантируя, что наши приоритеты будут учтены при формировании будущего, которое мы унаследуем. На меньшее мы не согласны».

Сегодняшнее событие — это не просто констатация сбоя в системе. На этой неделе девушки со всего мира выступили с призывом к действию во имя будущего. Они ожидают от правительств, учреждений и лидеров сообществ встречного шага и помощи в формировании будущего на более справедливой основе.

Малала Юсуфзай, участвовавшая в митинге плечом к плечу с активистками сказала: «Даже в свои 27 лет я не берусь утверждать, что лучше всех понимаю, чего хочет молодежь. Где бы я ни появилась, молоденькие девушки охотно делятся со мной своим видением собственного будущего. Наша задача как взрослых состоит в том, чтобы прислушиваться к ним, финансировать их усилия и следовать их примеру. Мировым лидерам еще не поздно начать относиться к девушкам так, как они этого заслуживают. Они могут сделать это уже завтра, уделив приоритетное внимание их требованиям в ходе заключительных обсуждений на Саммите, и выделить необходимые ресурсы в подтверждение своих слов».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Сериал «Being Digi-Sapiens»: технологии открывают возможности для городов и сел Европы

Общество

Как интерактивные видео на VK меняют правила игры в контенте

Москва

Большой кинологический парк появился на юге Москвы

Экономика

Гособоронзаказ: конференция для профессионалов и новичков в закрытых закупках