Важные навыки для успешной карьеры: Ставрополе состоялась «Переговорка»

21 сентября в Ставрополе состоялась профориентационная встреча «Переговорки» от трека Росмолодёжь.Карьера.

На мероприятии собрались школьники, студенты колледжей и вузов, молодые специалисты, а также эксперты в сфере карьерного развития. В формате открытого диалога участники обсудили важные вопросы профессионального роста и карьерных возможностей в условиях дефицита кадров и безработицы молодежи в Ставрополе и Ставропольском крае.

Важным блоком «Переговорки» стала ярмарка профессий, где крупнейшие региональные компании поделились знаниями о работе в своей области, а также раскрыли секреты успешного прохождения собеседования. Представители крупного и малого бизнеса рассказали о своих предприятиях и пригласили ребят присоединиться к команде. Специалисты франчайзингового проекта «Фасоль» компании «Метро» рассказали о своих продуктах, возможностях карьерного роста и вакансиях для молодёжи, которые также можно совмещать с учёбой. Компания подготовила для участников «Переговорки» подарочные раздаточные материалы, а также провела розыгрыш набора продукции.

Специалисты компании «БлокПост», производящей рабочую экипировку, поделились примером развития профессиональной карьеры. Яркую презентацию своей сети барбершопов «Cutmann» представил Музафар Вердиев, пригласив ребят на работу и предоставив скидку на все услуги в размере 50 %.

Модератор мероприятия, Асель Смоляр, директор международного центра делового взаимодействия «SCI», интегрировала игровой формат групповой работы с использованием метода реверсивного мозгового штурма. В ходе обсуждения были выявлены проблемы, которые чаще всего возникают при выборе профессий и получении работы, после чего участники предложили подходы к их решению. Практико-ориентированная часть «Переговорки» была направлена на формирование навыка успешного прохождения собеседования. Участники вовлеченно и оживленно обсуждали все проблемы и «подводные камни», которые могут встретиться на пути к заветной должности.

Участники мероприятия отметили важность проведения подобных встреч и выразили надежду на то, что такие инициативы станут регулярными. По их мнению, повышение осведомленности молодежи об имеющихся карьерных возможностях на рынке труда играет особое значение, поскольку молодые люди часто не обладают достаточной информацией о перспективах трудоустройства и доступных вакансиях.

Эксперты трека, оценивая проекты участников, многократно подчеркивали, что волнение при первой коммуникации — это нормально, и рассказали, как побороть тревогу на собеседованиях.

Мария Шурупова, представитель компании «Метро», поделилась практическими инструментами для выстраивания взаимодействия с потенциальными работодателями, показав на личном примере, как действуют руководители по персоналу и на что обращают внимание при знакомстве с соискателями. «На собеседовании действует правило 15 секунд, то есть первое впечатление, которые вы производите», — отметила эксперт.

По мнению экспертов мероприятия, залог успеха при приеме на работу, даже при отсутствии опыта работы, — улыбка, горящие глаза и искреннее желание стать профессионалом. В остальном помогут работодатели, коллеги, карьерные специалисты.

Серия профориентационных мероприятий от трека Росмолодёжь.Карьера стартовала в июле 2024 г. За это время участниками событий стали 272 человека. До декабря запланировано еще 4 мероприятия в 4 регионах России. Они направлены на профессиональное ориентирование молодёжи, а также на развитие умения качественного и осознанного выбора профессии.

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