Robertshaw объявила о закрытии завода в Словакии

Компания Robertshaw объявила о закрытии своего завода в Трнаве, Словакия. Ожидается, что закрытие завершится к концу декабря 2024 года.

Решение о закрытии завода в Трнаве последовало за периодом существенного снижения дохода в последние годы. Спрос клиентов на текущую продукцию завода в Трнаве неуклонно снижался, а усилия по привлечению новых клиентов и наращиванию объема производства не увенчались успехом.

Это закрытие отделено от текущего процесса реструктуризации долга в соответствии с Главой 11 Кодекса США в отношении операций Robertshaw в США.

Компания Robertshaw стремится к упорядоченному свертыванию бизнеса в Трнаве. Это обеспечит выполнение существующих заказов клиентов и некоторых требований окончательных покупок. Это также позволит компании Robertshaw ответственно поддержать своих сотрудников в Трнаве и поможет смягчить влияние закрытия на людей.

Компания выражает искреннюю признательность за огромный вклад своих сотрудников завода в Трнаве. Мы очень высоко ценим их упорный труд, опыт и профессионализм на протяжении многих лет.

Компания Robertshaw открыта для рассмотрения всех вариантов, касающихся завода в Трнаве, включая приобретение или использование его активов. Компания приветствует переговоры с любыми заинтересованными сторонами, особенно внутри региона, которые могут интересоваться приобретением управленческой команды, оборудования или трудовых ресурсов.

Хотя закрытие завода является необходимостью, компания Robertshaw привержена надлежащей работе над тем, чтобы трудоустроить своих сотрудников в Трнаве на новые должности. Компания будет активно связывать этих высококвалифицированных специалистов с соответствующими запросами других компаний в регионе. Это включает упрощение процесса найма для определенных групп с востребованными навыками.

Завод в Трнаве оснащен всеми стандартными электронными процессами и возможностями производства печатных плат, включая ручную сборку, тестирование и полномасштабное производство.

Компания Robertshaw является мировым лидером в области проектирования, конструирования и производства компонентов управления для бытовой техники.