RoboSense объявила о промежуточных итогах за 2004 год 

Компания RoboSense, специализирующаяся на роботизированных технологиях, управляемых ИИ, сообщила о своих «Промежуточных итогах за 2004 год».

В первой половине 2024 года общий доход RoboSense достиг 727 миллионов юаней, увеличившись примерно на 121,0% в годовом исчислении. Общая валовая прибіль составила 13,6%, увеличившись примерно на 9,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По состоянию на 30 июня 2024 года совокупный объем продаж LiDAR RoboSense достиг примерно 583 500 единиц, а LiDAR для ADAS — примерно 518 300 единиц.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, объем продаж продуктов RoboSense LiDAR, продуктов LiDAR для ADAS и продуктов LiDAR для робототехники и других устройств составил примерно 243 400, 234 500 и 8900 единиц соответственно, что на 415,7%, 487,7% и 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно прогнозу объема продаж автомобилей на рынке Китая и на мировом рынке, RoboSense ожидает, что общий мировой спрос на LiDARS значительно возрастет. Чтобы воспользоваться такой возможностью, в первой половине этого года RoboSense представила два новых продукта, а именно: наш чрезвычайно экономичный MX и максимально производительный M3.LiDAR для ADAS в автомобильной промышленности — это первый рынок, где продукты RoboSense достигли массового производства, и это только начало. RoboSense считает, что на мировом рынке робототехники будет постепенно появляться все больше отраслей, похожих на автомобильную промышленность. В дополнение к постепенному расширению масштабов и размеров рынка робототехники, быстрому развитию большой модели ИИ и внедренному искусственному интеллекту, будет происходить роботизированная интеллектуальная беспилотная трансформация для традиционных промышленных и коммерческих областей и экспоненциальный потенциал роста спроса на робототехнику на новых потребительских рынках. Ожидается, что в качестве основного компонента робототехники будут испытывать значительный рост датчики 3D-восприятия, представленные LiDAR. На сегодняшний день платформа продуктов RoboSense в совокупности обслуживает более 2400 клиентов в робототехнике и других секторах бизнеса.