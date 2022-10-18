Робот-пылесос Dreame Technology, умеющий обходить препятствия, скоро появится в продаже в Европе

Быстроразвивающаяся компания Dreame Technology, занимающая ведущее положение в области интеллектуальных устройств для уборки дома, недавно представила свой новейший робот-пылесос DreameBot L10s Pro. Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro, получивший премию Red Dot Design 2021 года, оптимизирован за счет более передовой технологии обхода препятствий для обеспечения интеллектуальной уборки.

По мере роста популярности роботов-пылесосов на рынке при выборе продукции обычно учитываются такие показатели, как мощность всасывания и время автономной работы. В то же время способность обнаружения и обхода препятствий незаслуженно обделена вниманием. По данным маркетингового исследования компании Dreame Technology, одним из главных недостатков современного робота-пылесоса является застревание из-за таких предметов, как провода или тапочки.

DreameBot L10s Pro успешно справляется с этой проблемой благодаря своей передовой технологии обхода препятствий. Модель DreameBot L10s Pro, оснащенная трехмерным сканером с источником структурированного света и алгоритмом собственной разработки SLAM, использует высокоточную технологию обхода препятствий для выявления и обхода более низких препятствий, таких как обувь или детские кубики, а также для предотвращения столкновений с более высокими препятствиями, такими как ножки стола или стула. Технология точного картографирования также позволяет проверять состояние помещения, позволяя справляться с такими неожиданными проблемами, как пролитые жидкости.

Кроме того, модель L10s Pro повысила свою чувствительность к различным условиям напольного покрытия. Модель пылесоса L10s Pro оснащена более мощными возможностями и технологиями для уборки по сравнению с L10 Pro. Благодаря давлению всасывания 5300 Па, резиновым щеткам и большой коробке для сбора пыли емкостью 450 мл, модель L10s Pro обеспечивает надежную уборку, особенно сбор волос, что является огромным преимуществом для семей с домашними животными. По сравнению с L10 Pro модели L10s Pro также теперь могут справляться с уборкой более сложных твердых напольных покрытий. В нижней части L10s Pro имеются две моющие насадки, вращающиеся с высокой скоростью, что обеспечивает впечатляющее качество уборки. А благодаря отсоединяемому резервуару для воды объемом 190 мл модель L10s Pro может охватывать большую площадь уборки по сравнению с предшествующей. И наконец, ультразвуковые датчики позволяют точно идентифицировать половики и ковры, и сохранять их сухими, поднимая моющие насадки.

В отличие от L10s Ultra, L10s Pro является отдельным товаром и не совместим с базовой станцией L10s Ultra.

DreameBot L10s Pro будет продаваться на Amazon с 25 октября по цене 599 евро. Покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 100 евро до 7 ноября.