Робот-пылесос Dreame Unveils L10 Prime с усовершенствованной технологией сухой очистки

Технологии
9 августа 2023

После успешного запуска инновационного решения – пылесосов с функцией hands-free, компания Dreame Technology, являющаяся ведущим производителем потребительских товаров, специализирующимся на умных бытовых приборах с двигателем No.1, который обеспечивает высочайший уровень оборотов в минуту, представила новейшее дополнение к своему ассортименту линии роботизированной уборки – L10 Prime. Модель L10 Prime, считающаяся модернизацией модели W10, сочетает в себе мощность пылесоса премиум-класса с универсальной шваброй в автоматизированном универсальном домашнем устройстве «всё в одном», созданном специально для удобства. Ожидается, что 8 августа L10 Prime выйдет на рынки Юго-Западной Европы, и благодаря своей непревзойденной эффективности и удобству она выведет домашнюю уборку на качественно новый уровень.

Благодаря усовершенствованной технологии очистки и функции приподнятия на 7 мм
L10 Prime автономно переключается между режимами уборки, приспосабливаясь к различным поверхностям и демонстрируя абсолютную универсальность. Вращающаяся моющая насадка под напором воды отлично вычищает пятна и малозаметный мусор, обеспечивая наилучший результат и оставляя деревянные полы отполированными, а ковры безупречными.

2,5 литровыйрезервуар для водыдля бесперебойной уборки
Беспокоитесь о необходимости пополнения резервуара? Не стоит. Благодаря своей системе самопополнения модель L10 Prime гарантирует, что ее объемный резервуар на 2,5 л всегда пополняется в течение нескольких часов непрерывной уборки, в то время как съемная опорная пластина и функция самоочистки делают ее невероятно легкой в обслуживании.

Мощное всасывание
За непритязательным внешним видом скрывается выдающийся инструмент для уборки дома. Модель L10 Prime предлагает неудержимую силу всасывания, упаковывая мощь 4000 Па в незаметное устройство с безщетинной резиновой роликовой щеткой, легко распутывающей упавшие на пол волосы и собирающей мусор.

Информация для покупателей
Комплект L10 Prime включает все, что вам нужно для поддержания своего дома в безукоризненной чистоте:

1x робот-пылесос
1x базовая станция для круглосуточной зарядки щетки
1x боковая щетка, обеспечивающая уборку в углах
2x моющих насадки для влажной уборки (установленные на заводе)
2x держателя моющей насадки
1x шнур питания
1x руководство пользователя

Модель L10 Prime будет доступна для покупки через авторизованные Dreame интернет-магазины Amazon в Италии, Франции, Германии и Испании с 8 августа 2023 года и вскоре появится в физических магазинах.

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