Роботы Dreame Technology в центре внимания на Всемирной конференции робототехники 2023

22 августа в Пекине с успехом прошла Всемирная конференция робототехники 2023 под тематическим названием «Spurring Innovation for the Future» («Стимулирование инноваций для будущего»). В это же самое время состоялись Всемирная выставка робототехники 2023 и Всемирный конкурс роботов 2023, в которых приняли участие около 160 робототехнических компаний и научно-исследовательских учреждений со всего мира и были продемонстрированы около 600 передовых технологий и продуктов. На мероприятия были приглашены более 320 представителей международных организаций, академиков, известных экспертов и предпринимателей, как местных, так и зарубежных.

Компания Dreame Technology, специализирующаяся в области общей робототехники, впервые заняла центральное место на Всемирной конференции робототехники. Она представила широкий спектр роботов, включая роботов-гуманоидов общего назначения, бионических четвероногих роботов потребительского класса, четвероногих роботов промышленного класса, беспроводных роботов-очистителей бассейнов, коммерческих роботов для доставки продуктов питания и роботов-пылесосов для уборки полов. Этот ассортимент подчеркнул широкую конкурентоспособность компании Dreame в области исследований и разработок в сфере роботизированных экосистем и технологий, цепочек поставок, производства, развития талантов и коммерциализации.

Робот-гуманоид Dreame, создающий латте-арт

Универсальный робот-гуманоид Dreame удивил многих участников конференции, успешно создав латте-арт и став первым в мире роботом-гуманоидом, которому это удалось. Директор компании Dreame Technology по разработке роботов-гуманоидов Чао Ю (Chao YU) отметил следующее: «Универсальный робот-гуманоид Dreame использует модели глубокого машинного обучения и способы идентификации различных видов чашек и инструментов в различных средах, что позволяет ему точно создавать латте-арт. Эта конференция предоставила универсальному роботу-гуманоиду ключевую возможность выйти за пределы лаборатории и испытать свои навыки в реальных условиях».

После своей презентации, состоявшейся в марте этого года, универсальный робот-гуманоид Dreame теперь демонстрирует свои возможности за пределами лаборатории: он ходит как в помещении, так и на улице, машет людям. Кроме того, он достаточно прочен, чтобы продолжить идти после сильных ударов. Универсальный робот-гуманоид Dreame характеризуется как высокобионический робот, его рост составляет 178 см, вес — 56 кг, а общая степень свободы — 44. Каждая нога имеет 6 степеней свободы, что позволяет ему стоять на одной ноге.

Робот Dreame Dog

Огромной популярностью на конференции пользовался выставочный стенд компании Dreame, на котором позировал перед камерами Dreame Dog — четырехногий бионический робот потребительского класса. Dreame Dog — первый в отрасли четырехногий бионический робот с координацией движений головы и тела, обладающий лучшими в отрасли 15 степенями свободы. Помимо силы и гибкости, он также может выражать эмоции, используя голову для предоставления эмоциональной обратной связи с пользователями.

«Система Dreame Dog имеет пятимерную систему восприятия, которую мы использовали для создания системы эмоций, позволяющей ему демонстрировать различные эмоциональные реакции при взаимодействии с пользователями». На конференции сотрудники компании Dreame пояснили, что «функции Dreame Dog поддерживают как открытый исходный код, так и открытый SDK, обеспечивая возможность вторичной разработки и использования в научных исследованиях, преподавании и других областях».

Коммерческий робот Dreame

Помимо роботов потребительского класса, компания Dreame также продемонстрировала коммерческие роботы и высокотехнологичные четвероногие роботы промышленного класса. На конференции высокотехнологичный робот по доставке еды D1 компании Dreame продемонстрировал, что он может охватывать все коммерческие сценарии, переключаясь между различными режимами, такими как размещение гостей, доставка блюд, возврат посуды и патрулирование. Интеллектуальный робот по доставке еды Dreame D1 использует разработанную компанией Dreame технологию навигации и позиционирования Dual-SLAM, которая позволяет быстро и интеллектуально создавать карты ресторанов и планы маршрутов. Модель D1 предлагает универсальное решение для сферы общественного питания, беря на себя заботу о размещении гостей, доставке блюд и патрулировании. Кроме того, четырехногий патрульный робот промышленного класса продемонстрировал, что он может перевозить людей и предметы, а также преодолевать препятствия. Он обладает отличными динамическими возможностями по обходу препятствий, что делает его отличным выбором для использования в охранных, патрульных, спасательных, поисковых и картографических операциях, а также будет полезен в различных секторах и отраслях промышленности, включая пожарную охрану, электроэнергетику и горнодобывающую промышленность.

Представление широкого спектра моделей роботов Dreame на Всемирной конференции по искусственному интеллекту показывает, что Dreame зарекомендовала себя как действительно конкурентоспособная компания в области исследований и разработок в сфере робототехники, цепочки поставок, производства и изготовления, развития талантов и коммерциализации.

Сегодня компания Dreame эффективно использует возможности систематизации, обеспечиваемые робототехникой в различных практических целях, взаимодействуя с различными отраслями на более глубоком уровне и повышая ценность роботов в различных секторах. Однако Dreame не позиционирует себя как компанию, специализирующуюся только на производстве робототехнического оборудования. Руководствуясь принципом «Robot+», Dreame использует роботизированные технологии и возможности для решения отраслевых проблем, повышения эффективности отрасли и значительного повышения ценности роботов.

«Следующее десятилетие станет самым удачным для общей робототехники, — заявил основатель компании Dreame Technology Хао Ю. — Обеспечение мощных и широких возможностей в области робототехники поможет компании Dreame продолжить развитие систематизации общей робототехники, внедряя ее во всех отраслях и секторах, создавая практические приложения в бизнесе, сельском, медицинском и транспортном секторах, а также постепенно интегрируя общие роботизированные экосистемы, позволяющие роботам лучше служить семьям и обществу в целом».