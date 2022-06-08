Робсон отметит 100-летие «Спартака» вместе с болельщиками на Winliner!

Общество
8 июня 2022

Луис Робсон — легендарный бразильский футболист, первый и один из наиболее успешных игроков из дальнего зарубежья в истории «Спартака».

Он выступал за красно-белых с 1997 по 2001 год. Провел 148 матчей и забил 48 мячей, пять раз выиграл со «Спартаком» чемпионат России и один раз — Кубок страны.

Визит бразильца в Москву состоится при поддержке наших друзей из Winline. Робсон проделает огромный путь, который займет больше 20 часов, и 10 июня встретится с красно-белыми болельщиками на Winliner, чтобы вместе с ними отпраздновать юбилей клуба!

Регистрация на мероприятие и другая информация о Winliner доступны на официальном сайте.

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