«Родина» требует уделить более пристальное внимание работе коллекторов после случая с жительницей Кузбасса

В партии «Родина» в Кемеровской области прокомментировали резонансный случай нападок со стороны коллекторов в отношении жительницы города Ленинск-Кузнецкий. Ей угрожают и обещают лишить родительских прав.

По мнению лидера партии «Родина» в Кемеровской области Артема Матвеева, действия коллекторов приносят вред обществу и с ними необходимо бороться на самом высоком уровне. Матвеев уверен, что пресечь преступные действия коллекторских фирм поможет только слаженная работа правоохранительных и надзорных ведомств.

«К сожалению, на уровне субъектов сделать что-то весьма проблематично. На мой взгляд, тут требуется более плотная работа со службой судебных приставов, надзорными органами, прокуратурой и полиции. Только так мы сможем навести порядок в данной сфере, сделать её более цивилизованной», — заявил Матвеев.

Жертва коллекторов ранее обратилась в микрокредитную организацию и взяла в долг 9 тысяч рублей, однако не смогла вовремя исполнить условия кредитного договора. Для возвращения средств организация обратилась в коллекторскую фирму из Москвы, сотрудники которой сразу начали угрожать женщине. В частности, они обещали лишить её родительских прав, если она в срочном порядке не закроет свой долг.

Действия коллекторов вынудили женщину обратиться в отдел, ответственный за работу коллекторов, при УФССП России по Кемеровской области. Судебные приставы изучили ситуацию и составили протокол об административном правонарушении. По решению суда коллекторскую организацию признали виновной в психологическом давлении на пострадавшую и обязали выплатить 100 тысяч рублей в виде штрафа.