Рохит Шарма назначен старшим вице-президентом ETS

Президент и генеральный директор ETS Амит Севак (Amit Sevak) объявил сегодня о назначении Рохита Шармы (Rohit Sharma) старшим вице-президентом глобального направления профессиональных навыков. На новой должности Шарма поможет ETS масштабировать свои решения в области повышения квалификации и развития профессиональных навыков для профессионалов, стремящихся к продвижению по карьерной лестнице и мобильности. Он будет контролировать все аспекты этого нового подразделения, начиная с продаж и маркетинга и заканчивая продукцией и операциями, с упором на долгосрочные цели, рост, прибыль и окупаемость инвестиций.

«Рохит прекрасно понимает, что образование охватывает всю жизнь человека и продолжается после окончания средней школы, университета и даже получения высокой ученой степени, — отметил г-н Севак. — Возможность использовать его лидерство и опыт — это невероятная удача в этот поворотный момент, когда ETS стремится обеспечить критически важные решения, которые помогут компаниям устранить разрыв между вакансиями и поиском сотрудников с правильным набором рабочих навыков».

Ранее Шарма работал на посту операционного директора компании ThriveDX (в прошлом известной как HackerU), лидера в области цифрового обучения. Он отвечал за проектирование и разработку продукции, операционную деятельность и результаты обучения.

«Будущее нашей рабочей силы, компаний и отраслей зависит от нашей способности поддерживать высокий уровень квалификации сотрудников, чтобы мы могли лучше конкурировать, стимулировать рост и поощрять инновации, — отметил Шарма. — Я рад возможности помочь ETS стать лидером в области совершенствования навыков профессиональных работников, с тем чтобы они и компании, в которых они работают, могли расти и в полной мере реализовывать свой потенциал».

Шарма имеет более чем двадцатилетний международный опыт работы в целом ряде секторов, включая высшее образование, профессиональную подготовку, сертификацию и развитие трудовых ресурсов. За свою карьеру он успел поработать на посту президента и управляющего директора ACAMS (ранее 100%-ной дочерней компании Adtalem Global Education) и генерального директора INTI Education Group. В начале своей карьеры он также работал управленческим консультантом в компании Boston Consulting Group.

Шарма имеет степень бакалавра инженерного дела (Индийский технологический институт в Канпуре, Индия) и степень магистра делового администрирования (Школа бизнеса Дардена при Университете Вирджинии).