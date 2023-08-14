ROKIT HEALTHCARE получила европейский сертификат на передовую регенерацию органов

Компания ROKIT HEALTHCARE, являющаяся первопроходцем в области регенерации органов, получила сертификат о соответствии регламенту ЕС по медицинским изделиям(CEMDR) на свою революционную разработку под названием «Dr. Invivo AI Regen Platform». Эта сертификация подчеркивает приверженность компании ROKIT развитию медицинских технологий и ухода за пациентами.

«Dr. Invivo AI Regen Platform» знаменует собой прорыв в регенерации органов и инновации медицинских изделий, это решение сочетаетй в себе искусственный интеллект (ИИ) и биопечать. Этот принципиально новый подход обеспечивает исключительные результаты без иммунных реакций за короткий период времени, революционизируя процесс восстановления органов.

Центральное место в этой платформе занимает новейшая технология искусственного интеллекта, позволяющая преобразовывать данные в файлы с кодами для биопечати. Используя собственные жировые ткани пациента этот набор позволяет создать специальный регенерационный пластырь для трансплантации. Данный метод нацелен на лечение хронических ран, например, язв при диабетической стопе (DFU), что выводит на качественно новый уровень процесс регенерации кожи. Приверженность лечению диабета привела к проведению исследований по всей стране и научным публикациям в авторитетных медицинских журналах уровня SCI.

После одобрения со стороны международных органов здравоохранения, включая FDA в США и Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Республики Кореи (MFDS), решение «Dr. Invivo AI Regen Platform» получило международное признание. Недавняя сертификация CEMDR и экспорт в 10 стран, в том числе в США, обеспечивают основу для расширения присутствия компании ROKIT HEALTHCARE на передовых рынках.

Значимость сертификации CEMDR заключается в соответствии компании строгим требованиям к поставляемым в Европу медицинским изделиям; эта сертификация заменяетдирективу ЕС по медицинским изделиям (MDDCE). Сертифицированные изделия могут продаваться в 31 стране, включая Европейское экономическое сообщество (ЕЭЗ) и Европейский союз (ЕС). Европа лидирует в регенеративной медицине с ежегодным ростом, составляющим 10%.

Сокхван Ю (SeokHwan You), генеральный директор ROKIT HEALTHCARE, заявил: «Эта сертификация продвигает нас по всему миру, обеспечивая доступ к передовым медицинским решениям». Лидер регенеративной медицины, компания успешно продвигает регенеративную медицину и биопечать на основе искусственного интеллекта.

Компания ROKIT HEALTHCARE, основанная в 2012 году, является членом международного центра Born2, первопроходца в области искусственного интеллекта и регенеративной медицины на основе биопечати. В сотрудничестве с больницей Сеульского национального университета (SNUH) и медицинским центром Asan компания работает над лечением хронической почечной недостаточности.