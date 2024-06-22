РОМИР и «Яков и Партнеры» опубликовали причины, которые могут побудить людей переехать в малые города

Исследовательский холдинг РОМИР и консалтинговая компания «Яков и Партнёры» в мае текущего года провели крупное социологическое исследование. Оно было направлено на изучение настроений граждан РФ и изменения их привычек в текущих реалиях.

В частности, эксперты оценили степень готовности россиян к переезду в малые города (население до 100 тыс. чел.). При принятии решения о переезде в качестве ключевых факторов 42% рассматривают комфортную городскую среду, 41% — высокую зарплату, 40% — высокое качество жилья. Самой мобильной ожидаемое стала молодежь – о готовности к переезду в малые города заявила почти половина опрошенных 18-19 лет.

Кроме того, выяснилось, что при принятии решения о рождении ребенка для 47% опрошенных ключевых фактором являются финансовые возможности. Также важнейшими факторами остаются желание иметь детей (22%), качество и доступности медпомощи (22%). При этом всего 15% респондентов среди ключевых факторов назвали поддержку государства. При этом представители поколения Х (38-58 лет) реже всего заявляют о намерении завести ребенка, представители поколения Y (20-37 лет) — чаще всего.