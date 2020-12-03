«Россети Кубань» отремонтируют бесхозяйные электросети в пригороде Краснодара

Инженеры-электрики Краснодарского филиала «Россети Кубань» в четверг, 3 декабря начали в пригородной зоне внеплановый ремонт бесхозяйных энергораспределительных сетей, недавно поступивших на баланс организации.

До конца года энергетики произведут замену свыше 20 километров устаревших кабелей, входящих в надземную линию 10 кВ, а также обеспечат комплексное техническое обслуживание трансформаторных объектов класса напряжения 10/0,4 кВ. Для проведения столь масштабных ремонтно-технических работ «Россети Кубань» привлекут 8 единиц спецтехники и около 20 высокоподготовленных электриков.

В компании рассказали, энергообъекты, через которые подается электроэнергия в несколько садоводческих товариществ, сегодня находятся в плачевном техническом состоянии, поскольку еще совсем недавно числились бесхозяйными. Проведение ремонтно-восстановительных мероприятий на указанных объектах стабилизирует процессы энергоснабжения свыше 5 000 человек, проживающих в пригороде столицы Кубани.

Статус бесхозяйных электросетей присваивается объектам электросетевой региональной структуры, не имеющим собственника, либо собственник которых не установлен, либо собственник которых отказался от выполнения взятых на себя ранее обязательств по техобслуживанию электролиний. Как правило, такие объекты работают со значительными нагрузками, а восстанавливать и обслуживать их никому. Бесхозяйные сети – потенциальный источник аварий, одна из главных причин недопустимых потерь электроэнергии и падения качества энергоснабжения.