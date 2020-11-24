Российская певица Elizabeth Rouz запишет песню с музыкальным продюсером Мадонны

Молодая, но очень талантливая российская певица Elizabeth Rouz прибыла на днях в Лос-Анджелес для записи своего нового студийного альбома. Работа над диском будет проходить в звукозаписывающей студии Conway Recording Studios. Планируется, что один из синглов для нашей артистки запишет обладатель «Грэмми», саунд-продюсер Мадонны, Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, Мэрайи Кэри, Пинк и других знаменитостей – DANJA. Обо всех подробностях мы узнали лично у Elizabeth в эксклюзивном интервью.

Элизабет, расскажите, чем Вы сейчас занимаетесь в Лос-Анжелесе?

Я работаю над новым студийный альбом, и уверена, что многие треки оттуда станут настоящими хитами! Я сотрудничаю со звукозаписывающей студией Conway Recording Studios, там, например, готовили свои песни Тейлор Свифт, Бейонсе, Ариана Гранде, Кэтти Перри и огромное количество других звезд. Вместе со мной мой муж и продюсер Александр Жидков, а также наша новорожденная дочка Патриция. В конце декабря уже должен выйти первый сингл, а сам альбом должен увидеть свет осенью следующего года. Кроме того, я сейчас снимаюсь в одном из голливудских фильмов, но пока не могу рассказать всех подробностей. Скажу лишь, что это потрясающий опыт!

А что Вас вдохновило на этот альбом?

Я сейчас нахожусь под впечатлением от творчества Дженифер Лопес и ее Мегамикса «The Evolution of JLo». Хочу, чтобы мои песни тоже были зажигательными, энергичными, будоражащими и никого не оставляли бы равнодушными. Сейчас мы ведем переговоры с известным саунд продюсером DANJA, который является обладателем премии «Грэмми» за лучшую танцевальную запись, и надеюсь, что он поможет реализовать мне мою задумку.

А какая музыка вообще Вам нравится?

Мне очень близки два направления – поп музыка и мюзиклы. Эстрадные композиции мне нравятся тем, что они позволяют слушателям расслабиться, потанцевать. Кроме того, их удобно напевать дома и в машине, это всегда поднимает настроение. А в жанре мюзикла я могу максимально показать свои возможности как певица, плюс примерить на себя различные сценические образы. Я получила огромное удовольствие, когда играла в мюзикле «Замок желаний».

А как давно Вы вообще занимаетесь музыкой?

Честно говоря, как себя помню. Я с самого раннего детства знала, что буду певицей и в другой профессии себя просто не представляла. Хотя это не помешало попробовать себя и в других сферах, таких как, модельный бизнес. Например, я неоднократно принимала участие в показах на Moscow Fashion Week и Mercedes Fashion Week в Москве, а теперь снимаюсь в рекламных проектах в США.

Какое впечатление производит на Вас Америка?

Мы много поездили по стране, но могу сказать, что в Калифорнии нам очень нравится. Здесь потрясающая природа, климат и, конечно, огромные возможности для творческого развития. Лос-Анжелес – это, действительно, город грез. У кого-то они сбываются, у кого-то нет, но все стремятся ухватить удачу за хвост. Здесь сосредоточено огромное количество неординарных, красивых и амбициозных людей, и эта атмосфера очень меня вдохновляет. Также мне очень понравилось в Сан-Диего и Лагуна-Бич.

Поделитесь своим секретом, как удается совмещать карьеру и материнство?

Да, моей малышке всего … месяцев, я постоянно нахожусь с ней рядом, но это абсолютно не мешает мне записывать альбом и путешествовать вместе с мужем. Супруг всегда и во всем мне помогает. Несмотря на то, что он очень успешный и занятой человек, он всегда находит время на дочку. Кроме того, мы изначально решили, что будем активными родителями, и наша малышка будет открывать этот мир вместе с нами. А еще у меня есть «фирменная» колыбельная песня, которая войдет в мой новый альбом и первым слушателем, и ценителем стала моя дочь, эта песня ей очень нравится, она помогает мне успокоить Патрицию в любой ситуации. Стоит мне только начать первый куплет, как она сразу засыпает.

А чем занимается Ваш муж?

Он член Союза концертных деятелей России, генеральный продюсер, автор идеи и сценарист мюзикла «Замок желаний». Александр сотрудничал с известными режиссерами, продюсерами, музыкантами из США и Европы, в том числе с Дэйвом Скоттом, Даниэлем Мариусом, Кирком Вонгом, Розали Сведлин, Кристофером Милберном и другими. Он невероятно талантливый человек, и я счастлива, что он не только мой муж, но и продюсер!

Элизабет Роуз – это настоящее имя или псевдоним?

Это сценическое имя, которое я выбрала для того, чтобы оно гармонично звучала на всех языках, в том числе на английском, поскольку я планирую сделать международную карьеру. Кроме того, недавно я узнала, что похожее имя носит известный австралийский диджей, продюсер и автор-исполнитель. Думаю, это весьма удачное совпадение. И надеюсь, что когда-нибудь мои гастроли будут проходить и в Австралии тоже. И возможно, мы даже вместе сделаем какой-то музыкальный проект.