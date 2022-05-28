Российская компания «АГРИСОВГАЗ» готова трудоустроить беженцев из Донбасса

25 мая 2022 г., Малоярославец. — Компания «АГРИСОВГАЗ», один из крупнейших производителей металлоконструкций в России, провела День открытых дверей для беженцев из Донбасса, размещенных на территории Калужской области, на котором все заинтересованные в получении работы ознакомились с цехами и производственными мощностями компании, а также пообщались с сотрудниками отдела кадров. Компания готова предложить трудоустройство не только специалистам, обладающим нужными предприятию техническими знаниями, таким, как слесарь-ремонтник, укладчик-упаковщик, наборщик трубопакетов, электрогазосварщик, повар, но и обучить на собственном учебно-курсовом комбинате тех, кто готов в дальнейшем работать на заводах «АГРИСОВГАЗ».

Инициатива компании «АГРИСОВГАЗ» — один из первых жестов помощи российского бизнеса беженцам Донбасса. С начала военной операции почти 1,5 миллиона переселенцев прибыли на территорию России и были размещены по различным регионам. На территории Калужской области, где находится производство компании, в настоящее время находятся более 1,5 тысячи человек. Среди них много квалифицированных специалистов, в том числе технического профиля. Однако большинство из них из-за отсутствия необходимых документов испытывают трудности с поиском работы.

«Мы понимаем, что сейчас сложилась тяжелая ситуация, поэтому компания «АГРИСОВГАЗ» готова помочь в трудоустройстве специалистов, которые в дальнейшем смогут проявить себя на нашем предприятии. Кроме того, мы обучаем всех желающих, кто готов работать у нас или хочет научиться какой-либо профессии», — заявил генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

О компании «АГРИСОВГАЗ»:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких, как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте: www. agrisovgaz.ru