Российская компания DIAZAN начала перевозку грузов между Китаем и Монголией

Регионы
17 декабря 2021

Компания DIAZAN начала подготовку своих водителей для осуществления перевозки из Китая в Монголию.

После запросов от китайских партнеров, было принято решение о начале перевозок между двумя странами. Руководство DIAZAN провело ряд обучающих семинаров для своих водителей, чтобы те могли самостоятельно ориентироваться на территории соседних с Россией стран. Сейчас завершается процесс оформления виз для водителей категории С.

Напомним, что разработанная специалистами DIAZAN модель набора водителей и подготовки кадров признана одной из самых успешных на рынке. Руководство компании решило совместить поиск профессионалов с их обучением перевозкам сложных грузов. 

При успешном прохождении испытательного срока, водитель получает разрешение на работу с оборудованием для транспортировки нестандартных грузов: перевозкам с особым температурным или скоростным режимами, негабаритного груза. Данная модель подготовки делает водителей DIAZAN фактически универсальными специалистами, и позволяет компании за считанные месяцы сформировать штат из опытных и высококвалифицированных сотрудников.

Несмотря на широкий спектр услуг, основной направленностью DIAZAN является перевозка сложных грузов. В последние годы, одновременно с увеличением числа партнеров компании, выросло количество запросов на международные перевозки.

С декабря DIAZAN осуществляет доставку грузов из Владивостока в Германию фактически в безостановочном режиме. 

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