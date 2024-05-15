Российские аграрии выражают поддержку новому главе Минсельхоза Оксане Лут

Михаил Мишустин предложил назначить экс-замминистра сельского хозяйства России Оксану Лут на должность главы ведомства. На предыдущей должности в сферу ответственности Лут входили вопросы развития малого сельхозбизнеса, фермерства, сельских территорий.

Новый глава Минсельхоза получает слова поддержки из разных уголков нашей страны. Фермеры массово записывают видеоролики в поддержку Оксаны Лут (выкладываются в ТГ-канале «Народный фермер»). Слова благодарности приходят из Калужской, Саратовкой, Курской, Ярославской областей. Фермеры высоко ценят внимание Лут к текущим проблем отрасли и ее открытость к диалогу.

Аграрии благодарят Оксану Лут за проделанную работу. Ее действия способствовали устранению перекосов регулирования, совершенствованию процедуры выделения земли, росту поддержки фермеров со стороны государства, организации эффективной техподдержки работы во ФГИСах, доработка которых ведется на основе предложений самих фермеров.

Оксана Лут регулярно лично участвует в организуемых фермерами мероприятиях, что обеспечивает прямую связь между государством и фермерским сообществом.