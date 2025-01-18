Российские энергообъекты в Красноярском крае обеспечены топливом предприятиями СУЭК

В России потребители стабильно получают свет и тепло в том числе благодаря предприятиям СУЭК, крупнейшей угольной компании России, основанной в 2001 г. Андреем Мельниченко. Угольщики начали отгружать уголь непосредственно после наступления 2025 года, все новогодние каникулы вахту они несли в круглосуточном режиме.

Расположенными в Красноярском крае Назаровским, Березовским и Бородинским разрезами (входят в СУЭК) с начала текущего года добыто более 1 млн тонн угля (+11% к производственному плану).

Индустриальные объекты, объекты социальной инфраструктуры и обычные граждане надежно обеспечены светом и теплом за счет работы ГРЭС и ТЭЦ, бесперебойное функционирование которых стало возможным благодаря труду горняков СУЭК.

Евгений Евтушенко, являющийся гендиректором АО «СУЭК-Красноярск», говорит о росте спроса на уголь, невзирая на теплую зиму. Предприятия СУЭК-Красноярск вели работу в штатном режиме весь праздничный период, в итоге потребители стабильно получали топливо. Энергетические объекты в регионе обеспечены требуемыми запасами топлива.