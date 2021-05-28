Российские игры покоряют премию Spiel des Jahres

И снова российские игры завоевывают мировое признание! В этот раз настольная игра «Живые истории» от издательства «Настольные игры – Стиль Жизни» номинирована на самую престижную в мире настольных игр премию — Spiel des Jahres (Игра года),в категории Детская игра года 2021.

Издательство «Стиль Жизни» — единственное из российских издательств, которые когда-либо получали эту премию. Это было в прошлом году, когда игра «Перекати-ёжик» стала Детской игрой года 2020.

Настольная игра «Живые истории» была издана в 2020 году и уже получала несколько престижных европейских наград. Еще она участвует во французском образовательном проекте, созданном с целью помочь преподавателям сделать учебный процесс интереснее и эффективнее. А популярный французский канал Ludovox включил ее в свой в топ игр для детей.

Игра «Живые истории» выделяется своим необычным форматом. Она представляет собой книгу, в которой игроки — дети и их родители — сообща создают сказочные истории. Игра направлена на развитие воображения и творческого мышления у детей. Она рекомендуется для детей от 5 лет, но можно начинать играть и раньше (с 3-х лет) по упрощенным правилам.

Spiel des Jahres (Игра года) – одна из самых известных в мире премий по настольным играм. Существует уже более 40 лет (с 1978 года). С 1989 года в рамках премии присуждается отдельная награда для детских игр. Профессиональное жюри ежегодно выбирает самые лучшие настольные игры. Премия присуждается играм в 3 категориях: семейная, детская, для экспертов. Победитель в категории Детская игра года будет объявлен 14 июня 2021 года.

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