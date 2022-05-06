Российские производители индустрии красоты и селебрити соберутся на выставке-форуме «Сделано в России» в Москве

15 июня 2022 года в Москве в пространстве «Стар Хаб» на территории «Красного Октября» пройдет выставка «Сделано в России». Площадка поможет наладить диалог между производителями косметической продукции, российскими бьюти-брендами, поставщиками косметического сырья и научными специалистами. Гости смогут узнать последние тренды, завести полезные знакомства и проследить за рождением новых легенд в сфере бьюти. В мероприятии примут участие более 50 российских брендов, а также звездные гости. Участников будут ждать мастер-классы и деловая программа, а в конце вечера состоится закрытый фуршет.

Форум «Сделано в России» – это уникальная площадка, миссией которой является импортозамещение и продвижение российских брендов. Мероприятие объединяет в одном месте производителей парфюмерно-косметической продукции, поставщиков сырья, российские бренды бьюти-индустрии, а также известных личностей, представителей науки и органов власти. Форум открывает дорогу для новых контактов и знакомств, а также позволяет узнать актуальные тренды и оценить последние новинки сферы. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1500 посетителей из B2B сегмента индустрии красоты, 50 известных российских брендов, а также звездные гости. Форум также охватит более 5 тысяч посетителей в онлайн: в зале и в пресс-центре участники смогут рассказать о своем бренде и продемонстрировать свою продукцию.

Площадка традиционно собирает представителей красивого бизнеса со всех концов страны. Среди них – профессиональный магазин для lash-индустрии «Министерство красоты», медицинский центр V-clinica, дистрибьютор косметики Северного Кавказа DAR BEAUTY, салон HAPPY O&K, сеть центров мужской косметологии HIDE CLINIC и многие другие.

Организаторы форума подготовили для гостей обширную программу, которая включает презентации и мастер-классы от отечественных брендов и известных визажистов, парикмахеров, звезд бьюти-индустрии. В рамках мероприятия над созданием образов “Сделано в России” будут работать Максим Лазарев, Лариса Гималиева, Рустам Мирасов, Алина Ярцева, Валерий Лазарев, Надежда Гербер, Николай Васильев, Юлия Миронова, Гения Розен, Кира Гончарь, Валерий Тигров, Гульнара Чекоева, Александра Эдельберг и другие.

Выставку-форум посетят также приглашенные звездные гости. Среди них знаменитости и звезды шоу-бизнеса, кино и тв: Елена Кондулайнен, Эвелина Бледанс, Денис Майданов, Катя Гордон, Анна Шатилова, Светлана Лазарева, Дмитрий Чижов, Елена Астет, Евгеника, Саша Попов, Наталья Толстая и другие.

Участников форума ждет деловая программа, где спикеры приведут примеры кейсов и расскажут о секретах успеха на всех этапах своего бизнеса – от «разработки формулы» до «экспорта готового продукта». Все участники деловой программы получат дипломы.

Модератором деловой программы выступит телеведущая «РБК» Вероника Романова, в числе выступающих экспертов:

Егор Иванков – президент ГК САЛЮС и председатель Комиссии по развитию региональных финансовых институтов Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;

– президент ГК САЛЮС и председатель Комиссии по развитию региональных финансовых институтов Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике; Андрей Ветлужских – заместитель председателя экспертного Совета по внешнеэкономической деятельности и промышленному экспорту Комитета по промышленности и торговли Государственной Думы РФ

заместитель председателя экспертного Совета по внешнеэкономической деятельности и промышленному экспорту Комитета по промышленности и торговли Государственной Думы РФ Евгений Грива – заместитель торгового представителя РФ в Республике Индия;

– заместитель торгового представителя РФ в Республике Индия; Андрей Ковалёв – председатель Совета общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель Совета предпринимателей Москвы, бизнесмен, музыкант;

– председатель Совета общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель Совета предпринимателей Москвы, бизнесмен, музыкант; Наталья Ракоч – бьюти-эксперт, создательница первого в России бьюти-инкубатора Russian Beauty Guru, а также легендарной туши Cabaret от Vivienne Sabo;

– бьюти-эксперт, создательница первого в России бьюти-инкубатора Russian Beauty Guru, а также легендарной туши Cabaret от Vivienne Sabo; Олег Картамышев – основатель бренда Egomania, автор книг и статей, эксперт и консультант малого бизнеса;

– основатель бренда Egomania, автор книг и статей, эксперт и консультант малого бизнеса; Алена Тавинцева – тренер по программе Mini MBA программы «Экспортный стандарт», руководитель комитета по международным связям РО «Опоры России»;

– тренер по программе Mini MBA программы «Экспортный стандарт», руководитель комитета по международным связям РО «Опоры России»; Игорь Манохин – руководитель отраслевого университета, специалист по построению дистрибуции (бьюти);

– руководитель отраслевого университета, специалист по построению дистрибуции (бьюти); Галина Герасимова – кандидат педагогических наук, руководитель факультета индустрии красоты в 1 МОК;

– кандидат педагогических наук, руководитель факультета индустрии красоты в 1 МОК; Ирина Андриянова – создатель бренда NOVEL, ТМ HINDIKA, организатор Рекорда Гиннесса и России по самому массовому ламинированию ресниц и бровей 2021;

– создатель бренда NOVEL, ТМ HINDIKA, организатор Рекорда Гиннесса и России по самому массовому ламинированию ресниц и бровей 2021; Елена Онипко – совладелец PPOF DIGITAL AGENCY;

– совладелец PPOF DIGITAL AGENCY; Максим Коробейников – совладелец PPOF DIGITAL AGENCY;

– совладелец PPOF DIGITAL AGENCY; Ксения Есенина – основатель бренда бьюти-коворкингов ARTCRAFT, топ-колорист, автор технологии безвредного осветления волос NEOBLONDE.

– основатель бренда бьюти-коворкингов ARTCRAFT, топ-колорист, автор технологии безвредного осветления волос NEOBLONDE. Василий Щепин — координатор деловой программы продюсер индустрии красоты

Программа форума «Сделано в России»:

09:00 – 10:00 – Регистрация на форум

10.00 — Открытие мероприятия;

11:00 – 19:00 – Мастер-классы и деловая программа;

19:00 – Закрытие форума для гостей;

19:00 – 22:00 – Закрытый фуршет для участников форума.

Когда: 15 июня 2022 года;

Где: Пространство «Стар Хаб» на «Красном Октябре по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, 6 стр.3, этаж 4.

Посетить мероприятие можно оффлайн или онлайн, стоимость билетов от 500 рублей.

Аккредитация СМИ по почте до 10 июня org@madeinrussianbeauty.ru