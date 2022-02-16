Российские власти организовали эвакуацию из Индонезии девушки, разбившейся на гидроцикле – Михаил Романов

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова удовлетворила просьбу депутата Госдумы Михаила Романова о спасении 24-летней Полины Стрелец, оказавшейся на грани жизни и смерти из-за аварии во время туристической поездки в Индонезию.

Всероссийский центр медицины катастроф направил трех врачей по поручению Минздрава РФ. Медики отправились на Бали спецбортом МЧС (Сухой SuperJet 100), который стартовал с аэродрома Жуковский. Время транспортировки Полины Стрелец спецбортом МЧС составит порядка 30 часов (принимая во внимание дозаправки).

Правительство Санкт-Петербурга выделило средства из резервного фонда для перевозки петербурженки. Соответствующее распоряжение дал губернатор Северной столицы России Александр Беглов.

Михаил Романов выразил благодарность Александру Беглову и Татьяне Голиковой за поддержку в вопросе спасения жизни молодой девушки.

По словам Михаила Романова, Полина будет доставлена в Петербург, ее госпитализируют в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. Об этом попросила мама девушки.