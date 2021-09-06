Российский философ рассказала о побочном продукте общества потребления

Сегодня мы имеем дело с побочным продуктом общества потребления – целым слоем молодых людей, уверенных, что материальные блага и определенные суммы денег им положены уже по факту их присутствия в этом мире. Такое мнение высказала член Союза писателей России и философ Евдокия Лучезарнова.

Известно, что лучший отдых – это смена деятельности, другая работа. Но в нынешних условиях, отдых – это смена отдыха. Сегодня молодежь уже понимает, что отдых радует только тогда, когда ты устал. Люди типа гончаровского Обломова гибнут очень быстро, даже продолжая физическое существование, они кончаются как индивиды, считает философ Евдокия Лучезарнова

В момент рождения мы получаем определённый кредит, который затем расходуем на своем жизненном пути. И лишь работа, в ходе которой происходит обмен затраченного нами времени на деньги, нам удается обменять, конвертировать, следовательно – сэкономить наши жизненные часы. Время в праздности и развлечениях растрачивается быстро и неэффективно, говорит Евдокия Лучезарнова.