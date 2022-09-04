Российский философ рассказала о вреде «раннего» развития детей

Общество
4 сентября 2022

Самостоятельное обучение детей задолго до наступления школьного возраста, несмотря на расхожий характер этой практики, является нерациональным. Такое мнение высказала философ, член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова.

Философ говорит о раскрытии «звездного» времени у каждого ребенка до 5-летнего возраста. По ее мнению, родители должны уделять больше внимания общению, наблюдению. Ребенок – это «звездочка», процесс познания мира у которой вызывает повышенный интерес. Задача старших сводится к созданию всех необходимых условий для него.

Лучезарнова говорит, что родителям следует больше уделять внимания знакомству детей с природой – вывозить в горы, на озеро или на море.

Младшие школьники должны больше концентрироваться на изучении наук, связанных с космосом и Землей – физики, ботаники, биологии, астрономии. Больше внимания нужно уделять общению с природой и освоению практических навыков.

Мозг активно формируется в пятилетку после 10 лет. В этот временной отрезок лучше уделить философии, истории, литературе и прочим дисциплинам, благодаря которым возникает умение сравнивать, анализировать и размышлять.

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