Российский философ рассказала о вреде «раннего» развития детей

Самостоятельное обучение детей задолго до наступления школьного возраста, несмотря на расхожий характер этой практики, является нерациональным. Такое мнение высказала философ, член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова.

Философ говорит о раскрытии «звездного» времени у каждого ребенка до 5-летнего возраста. По ее мнению, родители должны уделять больше внимания общению, наблюдению. Ребенок – это «звездочка», процесс познания мира у которой вызывает повышенный интерес. Задача старших сводится к созданию всех необходимых условий для него.

Лучезарнова говорит, что родителям следует больше уделять внимания знакомству детей с природой – вывозить в горы, на озеро или на море.

Младшие школьники должны больше концентрироваться на изучении наук, связанных с космосом и Землей – физики, ботаники, биологии, астрономии. Больше внимания нужно уделять общению с природой и освоению практических навыков.

Мозг активно формируется в пятилетку после 10 лет. В этот временной отрезок лучше уделить философии, истории, литературе и прочим дисциплинам, благодаря которым возникает умение сравнивать, анализировать и размышлять.